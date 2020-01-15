محمد بن راشد يلتقي رئيس مالي

أبوظبي (وام) التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، على هامش زيارته لمعرض القمة العالمية لطاقة المستقبل في العاصمة أبوظبــــي، أمس، فخامة الرئيس إبراهيم بوبكر كيتا رئيس جمهورية مالي الصديقة.

وتجاذب سموه والضيف، بحضور معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، أطراف الحديث حول سبل تطوير علاقات الصداقة والتعاون بين دولة الإمارات وجمهورية مالي التي تسعى للاستفادة من تجربة الدولة وقصة نجاحها في مجالي البنية التحتية والطاقة البديلة وقطاعات أخرى تعتبر دولة الإمارات رائدة فيها، على حد وصف الرئيس المالي، ويمكن الاستفادة منها في بلاده.

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