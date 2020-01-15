«الشارقة الدولي للاتصال» يهدف لأوسع تفاعل مع الجمهور

الشارقة (الاتحاد)

أعلن المركز الدولي للاتصال الحكومي، التابع للمكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، انطلاق فعاليات الدورة التاسعة من المنتدى الدولي للاتصال الحكومي في الرابع من مارس المقبل 2020.

ويستهدف المنتدى في الانتقال من صيغة الشعار الواحد إلى المحاور المتعددة، تحقيق أوسع قدر من التفاعل مع الجمهور، وأكبر فائدة ممكنة من المواضيع والقضايا التي يتبناها.

وأشار الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي، رئيس مجلس الشارقة للإعلام، إلى أن هذا التحول في آلية انعقاد المنتدى، وبشكل خاص، تبنيه لمحاور شاملة واسعة النطاق والتأثير، يأتي تعزيزاً للمنجزات التي راكمها خلال السنوات الماضية، واستثماراً للمكانة التي حققها كمنصة إقليمية موثوقة لمناقشة العلاقات التي تربط بين المؤسسات الرسمية والأفراد والبحث في سبل تطويرها عبر التواصل الفعّال والقنوات الملائمة.

وأكد أن الاتصال هو ممارسة يومية وعملية تطوير مستمرة للعلاقة مع الجمهور، مشيراً إلى أن الاتصال اليوم أصبح أحد المهارات الأساسية للحياة وعاملاً حاسماً في النجاح والبقاء للمؤسسات والأفراد على حد سواء، إلى جانب كونه عاملاً مهماً في عملية البناء والتطوير والاستقرار.

وأوضح أن التفاعل بين المؤسسات وجمهورها يمكّن أصحاب القرار من الاطلاع على آراء ورغبات الناس ووضع خطط للعمل على تلبية ما يحقق المصلحة العامة منها، إلى جانب كون هذا التفاعل يلعب دوراً مهماً في تطوير منهجيات العمل والارتقاء بها إلى مستوى الطموحات، ومساعدة المؤسسات على القيام بواجبها ووظيفتها بشكل كامل.

وأكد رئيس مجلس الشارقة للإعلام أن إمارة الشارقة تملك رصيداً ثرياً، أوصل الثقافة الإماراتية والعربية إلى جميع أنحاء العالم، وسلّط الضوء على منجزاتنا وتراثنا وتاريخنا، وأشار إلى أن الشارقة نموذج للمؤسسات كافة التي تعمل فيها وتشكل منظومتها، وأنها ألهمت المنتدى ليتبنّى الثقافة بكافة مكوناتها كمفردات وقيم ورسائل للاتصال الحكومي داخلياً وخارجياً.