عويضة المرر يستعرض دور منظومة تحول الطاقة في أبوظبي

أبوظبي (الاتحاد)

ألقى معالي المهندس عويضة مرشد المرر، رئيس دائرة الطاقة في أبوظبي الضوء على دور منظومة تحول الطاقة في أبوظبي في تحقيق المستقبل الأخضر في ضوء محدودية مصادر الطاقة التقليدية، ودور الطاقة المتجددة في دفع عجلة النمو نحو مستقبل مستدام منخفض الكربون.

وقال معاليه في كلمة قمة المستقبل للاستدامة التي تعقد على مدار يومين خلال فعاليات أسبوع أبوظبي للاستدامة 2020 «إن مصادر الطاقة التقليدية، كما نعلم جميعاً، محدودة. كما أن هناك حاجة ملحة لإحداث تغيير في ملف التغير المناخي الذي أصبح مشكلة تهدد مستقبل العالم. وأصبح من الضروري أيضاً أن تكون هناك آلية واضحة يسهم من خلالها اللاعبون في قطاع الطاقة في وضع خطة عمل للسنوات المقبلة».

وأضاف «تعتبر أبوظبي من رواد تبني التغيير الإيجابي لتعزيز التحول إلى الطاقة النظيفة على الرغم من كونها اقتصاداً يعتمد على النفط والغاز. إن التنويع في مصادر الطاقة يعني تنويع اقتصاد الإمارة».

كما اطلع معاليه الجمهور على بعض من مشاريع أبوظبي في مجال الطاقة النظيفة.

وقال المرر«بدءاً من قطاع المياه المعزز بمحطات تحلية مياه التناضح العكسي المتقدمة، إلى قطاع الكهرباء الذي شهد تطوراً ملحوظاً مع إطلاق مشاريع الطاقة الشمسية مثل محطة نور أبوظبي بسعة 1117 ميجاوات ومحطة براكة للطاقة النووية في الظفرة، وإطلاق أنظمة ولوائح استخدامات مرافق تبريد المناطق في أبوظبي، تتضح الجهود المبذولة في سبيل الارتقاء بقطاع الطاقة في الإمارة». وأضاف «تعتبر الاستدامة مفهوماً شاملاً له تأثير اجتماعي وبيئي واقتصادي. والشباب هم الشركاء الرئيسون في سعي العالم نحو مستقبل مستدام. وتمثل التكنولوجيا الحديثة التي تتمثل بتقنيات الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء والحوسبة السحابية، والتعلم الآلي بعضاً من الدوافع الرئيسة للمستقبل وستقود الطريق نحو الاستدامة». وقال المرر «تقع على عاتقنا مسؤولية رسم خريطة لقطاع الطاقة العالمي، مع تحديد الخطوات التي يجب اتخاذها على المدى القصير والطويل. لقد وضعت دائرة الطاقة في أبوظبي نصب عينيها نحو تنفيذ خطط الإمارة للاستدامة، وتنفيذ مختلف المشاريع الحيوية، وهي الجهود التي تكللت بإطلاق نموذج أبوظبي المتكامل للطاقة».

ويعد أسبوع أبوظبي للاستدامة الذي يستمر من 11 إلى 18 يناير 2020 في مركز أبوظبي الوطني للمعارض «أدنيك»، منصة عالمية لتسريع وتيرة التنمية المستدامة في العالم وتجمع فعاليات الأسبوع صناع القرار والخبراء والمتخصصين ورواد التكنولوجيا الحديثة والجيل القادم من قادة الاستدامة لمناقشة مستقبل الاستدامة في العالم.