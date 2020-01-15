نائب رئيس الوزراء الأوغندي يزور واحة الكرامة

أبوظبي (وام) زار معالي الدكتور علي كيروندا نائب رئيس الوزراء الأوغندي أمس، واحة الكرامة في أبوظبي، حيث كان في استقباله الشيخ خليفة بن طحنون بن محمد آل نهيان مدير تنفيذي مكتب شؤون أسر الشهداء في ديوان ولي عهد أبوظبي.

ووضع الضيف الأوغندي إكليلاً من الزهور أمام نصب الشهيد الذي يتكون من 31 لوحاً يستند كل منها على الآخر كرمز للوحدة والتكاتف والتضامن بين قيادة دولة الإمارات وشعبها وجنودها الأبطال، كما تجول في مرافق واحة الكرامة وأروقتها بصحبة الشيخ خليفة بن طحنون آل نهيان الذي قدم شرحاً مفصلاً عن هذه المرافق التي تزخر ببطولات وتضحيات أبناء دولة الإمارات العربية المتحدة البواسل، وتعبر عن الكثير من القيم والدلالات الوطنية الجليلة.

وفي ختام الجولة، سجل كلمة في سجل الزوار عبر فيها عن تقديره العميق لتضحيات وبطولات شهداء دولة الإمارات العربية المتحدة. رافق نائب رئيس الوزراء الأوغندي خلال الزيارة زاكي نومي كيبيدي سفير جمهورية أوغندا لدى الدولة.

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