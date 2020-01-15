سعود القاسمي: الشباب عتاد الوطن وذخيرة المستقبل

رأس الخيمة (وام)

أشاد صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، بالدور المحوري الذي تقوم به كلية الدفاع الوطني التي تعد صرحاً أكاديمياً مرموقاً يسهم في المحافظة على المكانة الدولية الرفيعة للقوات المسلحة الإماراتية عبر صقل المهارات الاستراتيجية والعسكرية للكوادر المواطنة لمواكبة المتطلبات المتسارعة والمستجدات الحاصلة في هذا المجال، فضلاً عن دورها كمنصة لتطوير الفكر الاستراتيجي والدراسات الأمنية المتقدمة.

وشدد سموه على الأهمية القصوى لإعداد وتأهيل القيادات الإماراتية العسكرية والمدنية، ورفع قدراتهم على تحديد وتقييم تحديات الأمن الوطني والإقليمي والدولي، وفهم أسس ومتطلبات إدارة وتوظيف موارد الدولة من أجل حماية المصالح الوطنية، والعمل على تعزيز وجود الإمارات الفعال في المحافل كافة.

جاء ذلك، لدى استقبال صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، أمس، في قصر سموه بمدينة صقر بن محمد، اللواء الركن طيار رشاد محمد سالم السعدي، قائد كلية الدفاع الوطني، والوفد المرافق له، ومنتسبي الدورة السابعة في الكلية.

وحث صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي منتسبي الدورة السابعة على الجد والاجتهاد والمثابرة في التحصيل العلمي لتحقيق أقصى استفادة، بما يمكنهم من الإسهام في نهضة الوطن ورفعته، وتحقيق رؤية القيادة الرشيدة وتطلعات دولة الإمارات الهادفة إلى تعزيز نهجها المتكامل في التعاطي مع الظروف الإقليمية والدولية، وترسيخ نموذج التنمية المستدامة الذي تتبناه في مختلف المجالات الأمنية والسياسية والاقتصادية. وعبّر سموه عن فخره بشباب الإمارات وثقته الكاملة في قدرتهم على الاضطلاع بكل ما يلقى على عاتقهم من مهام ومسؤوليات، مؤكداً أنهم عتاد الوطن وذخيرته للمستقبل، انطلاقاً من الثوابت الأصيلة التي يقوم عليها المجتمع الإماراتي والمتمثلة في الولاء للوطن العزيز والالتفاف حول قيادته المعطاءة التي لا تألو جهداً في خدمة شعبها، وتبذل الجهود المتواصلة لتوفير سبل الدعم كافة للأجيال الشابة بغية تسليحها بالعلم، ودفعها نحو تحقيق المزيد من التقدم المعرفي، بما يسهم في إعلاء مكانة الدولة في جميع المحافل والأوساط. من جانبهم، أعرب أعضاء وفد الكلية عن سعادتهم بلقاء صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، مؤكدين الحرص على تحقيق أهداف وطموحات الكلية وتوظيفها لخدمة الوطن وصون مكتسباته.

حاكم رأس الخيمة يعزي في وفاة عائشة محمد الزعابي

قدم صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، وسمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة، واجب العزاء في وفاة المغفور لها عائشة محمد عبدالله الزعابي.

وأعرب سموهما عن خالص تعازيهما ومواساتهما إلى ذوي الفقيدة، سائلين الله العلي القدير أن يتغمدها بواسع رحمته، ويسكنها فسيح جناته، ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.