حاكم عجمان وعمار النعيمي يوقعان على القطعة الأخيرة من «مسبار الأمل»

عجمان (وام)

أعرب صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، وسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، عن فخرهما واعتزازهما بأبناء الوطن من شباب وشابات لجهودهم الكبيرة في إنجاز مشروع «مسبار الأمل» الذي يمثل خطوة طموحة لا حدود لها وعظيمة لاستكشاف المريخ وتطوير قطاع الفضاء بسواعدهم وقدرتهم على التحدي، ليثبتوا للعالم أنهم على قدر المسؤولية.

وأشاد سموهما بدور القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإخوانهم أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات، في توفير كل الإمكانيات في سبيل الوصول إلى الفضاء من خلال تسليح أبناء الوطن بالعلم الذي يعتبر الوسيلة العظيمة في بناء القدرات وتأهيل الأبناء من الأجيال لتقديم الإنجازات التي تبقي راية الإمارات عالية خفاقة بين الدول المتقدمة.

جاء ذلك، خلال لقاء سموهما عدداً من أعضاء فريق مشروع الإمارات لاستكشاف كوكب المريخ وتوقيع سموهما اليوم في ديوان الحاكم على القطعة الأخيرة في «مسبار الأمل»، والتي تشكل الجزء الخارجي الأخير من المسبار، وتحمل أسماء أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات وتواقيع سموهم، إلى جانب تواقيع سمو أولياء العهود وتتزين بعبارة: «قوة الأمل تختصر المسافة بين الأرض والسماء»، في تعبير عن الرسالة الإنسانية السامية التي تحملها دولة الإمارات لمستقبل الإنسان والعالم.

وقال سموهما: «إن بلادنا بحاجة ماسة إلى مثل هذه الكوادر التي تثبت أن دولة الإمارات العربية المتحدة منجبة للعلماء والخبراء والمبدعين والمبتكرين في المجالات كافة، خاصة قطاع الفضاء».

واستمع سموهما والحضور من أعضاء فريق «مسبار الأمل» برئاسة عمران أنور شرف، مدير مشروع الإمارات لاستكشاف المريخ، لشرح أبرز المراحل والتجهيزات التي وصل إليها المشروع الذي يمثل رسالة إنسانية تدعو إلى مستقبل أفضل يصنعه أبناء دولة الإمارات، مشيدين بجهود فريق عمل مسبار الأمل من الكفاءات الإماراتية الشابة القادرة على الإنجاز في المجالات العلمية كافة.

وينطلق المسبار في مساره يوليو المقبل من مركز «تانيغاشيما» الفضائي الواقع في جزيرة جنوبي اليابان، ليصل إلى كوكب المريخ في فبراير 2021 بالتزامن مع احتفالات الدولة بيوبيلها الذهبي، قاطعاً مسافة 600 مليون كيلومتر.

حضر اللقاء، الشيخ أحمد بن حميد النعيمي، ممثل صاحب السمو حاكم عجمان للشؤون الإدارية والمالية، ومعالي الشيخ الدكتور ماجد بن سعيد النعيمي، رئيس ديوان حاكم عجمان، ومعالي سارة بنت يوسف الأميري، وزيرة دولة المسؤولة عن ملف العلوم المتقدمة، وحمد راشد النعيمي، مدير الديوان الأميري، وحمد بن غليطه الغفلي، السكرتير الخاص لصاحب السمو حاكم عجمان، وسالم سيف المطروشي، نائب مدير الديوان، وأحمد إبراهيم الغملاسي، رئيس مكتب سمو ولي العهد، وطارق بن غليطة الغفلى، مدير مكتب صاحب السمو حاكم عجمان، ويوسف النعيمي، مدير التشريفات بعجمان، وعدد من الشيوخ وكبار الشخصيات والمسؤولين.

.. ويعزيان في وفاة نورة النعيمي

قدّم صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، وسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان واجب العزاء إلى عبدالله أمين الشرفاء، المستشار بديوان صاحب السمو حاكم عجمان ولأسرة وعائلة بن خصيف النعيمي في وفاة المغفور لها نورة بنت راشد خصيف مصبح بن خصيف النعيمي. وأعرب صاحب السمو حاكم عجمان وولي عهده والشيوخ والمعزون عن خالص عزائهم ومواساتهم، داعين الله العلي القدير أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته، وأن يلهم أهلها الصبر والسلوان. كما قدم واجب العزاء إلى جانب سموهما، الشيخ أحمد بن حميد النعيمي ممثل صاحب السمو حاكم عجمان للشؤون الإدارية والمالية، والشيخ عبدالعزيز بن حميد بن راشد النعيمي رئيس دائرة التنمية السياحية والشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط.