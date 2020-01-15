سلطان القاسمي يفتتح محطة التلسكوب الراديوي التداخلي

الشارقة (الاتحاد)

افتتح صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة رئيس جامعة الشارقة، محطة التلسكوب الراديوي التداخلي، أمس بأكاديمية الشارقة لعلوم وتكنولوجيا الفضاء والفلك.

وتهدف المحطة إلى بناء مقياس تداخل راديوي بطول 40 متراً باستعمال ثلاثة تلسكوبات من نفس النوع تعمل على تجميع الموجات الهرتزية الخافتة الصادرة من الأجرام السماوية في الكون ورصدها ودراستها، وتعزيز تجارب ودور الطلبة والباحثين في دراسة هذا المجال.

واستمع صاحب السمو حاكم الشارقة إلى شرح وافٍ حول عمل المحطة التي تضم سلسلة التلسكوبات الراديوية ضمن مشروع التلسكوب الراديوي التداخلي بطول (40) متراً، وهو من التلسكوبات الأولى عالمياً من حيث صغر مساحة أطباقها وقلة تكلفتها نسبياً، وأطلق سموه زر التشغيل، إيذاناً بتشغيل المحطة.

وكانت أكاديمية الشارقة لعلوم وتكنولوجيا الفضاء والفلك قد بدأت بالعمل بهذا المشروع قبل نحو عام، حيث قامت بتركيب التلسكوب الراديوي

(Spider-500A) بطول 5 أمتار من قبل الشركة الإيطالية (PrimaLuceLab) ، ليعمل بتردد ( 1.4 جيجاهرتز). وتتوزع التلسكوبات الثلاثة الأخرى التي تشملها هذه السلسلة على زوايا مثلث قائم وعلى مسافات (30، 40، و50) متراً بين التلسكوب والآخر، وذلك لكي تحاكي دقة هوائي أحادي الطبق قطره (40) متراً مع مساحة تجميع تساوي هوائي بقطر يبلغ (8.7) متر، ويتميز بميزة الزاوية التي تساوي حوالي (0.36 درجة) (21.6 دقيقة قوسية).

وأوضح الدكتور حميد مجول النعيمي، مدير جامعة الشارقة مدير أكاديمية الشارقة لعلوم وتكنولوجيا لفضاء والفلك، أن تركيب هذه السلسلة جاء في إطار تلبية للرؤية وللدعم المادي والمعنوي لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، الذي أمر بتأسيس أكاديمية الشارقة لعلوم وتكنولوجيا الفضاء والفلك كمشروع قومي وطني ومقر علمي وبحثي وثقافي يسعى لخدمة وتوعية المجتمع في جميع مجالات علوم وتكنولوجيا الفضاء والفلك.

.. ويشيد بإنجازات جامعة الشارقة

أشاد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة رئيس جامعة الشارقة بالإنجازات الكبرى والعديدة على المستويات العالمية والإقليمية والمحلية، التي حققتها جامعة الشارقة، ومن بينها فوزها بالمركز الأول لأهداف التنمية المستدامة لبرنامج الأمم المتحدة للاستدامة، حسب تصنيف منظمة «التايمز» لتصنيف الجامعات على المستوى العالمي، واحتلالها المركز (200) على مستوى جامعات العالم لهذا البرنامج، وفوزها بالمركز الثاني بالهندسة والتكنولوجيا على مستوى الجامعات العاملة على أرض الدولة، حسب تقييم المنظمة العالمية نفسها، وكذلك فوزها بالمركز الأول في الفيزياء والعلوم الفلكية والفضائية على مستوى الدولة، وفوزها بالمركز الأول وللسنة الثالثة على التوالي في الاستدامة حسب تصنيف منظمة «الجرين ماتركس» لتصنيف الجامعات على المستوى العالمي ليتقدم موقعها على مستوى جامعات دول العالم إلى المركز 294، متقدمة بذلك 104 مراتب عالمية عن العام الماضي. جاء ذلك خلال ترؤس سموه لاجتماع مجلس أمناء الجامعة الذي عقد أمس بمكتب سموه في الجامعة.