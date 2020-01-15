أحمد الصايغ: التكنولوجيا الحديثة والابتكارات عززت الاقتصاد

أبوظبي (الاتحاد)

قال معالي أحمد علي الصايغ، وزير دولة ورئيس مجلس إدارة سوق أبوظبي العالمي: إن العقود الثلاثة الماضية شهدت، بفضل التكنولوجيا الحديثة والابتكارات وتطور العلم، العديد من الاختراعات والمحفزات الجديدة التي أسهمت في تعزيز الاقتصاد، وإيجاد الفرص، وتحقيق التطور الصحي، وتحسين حياة الأفراد.

وأضاف معاليه، خلال قمة المستقبل للاستدامة التي تعقد خلال فعاليات أسبوع أبوظبي للاستدامة، أنه كان لهذا التطور آثار عكسية على سير العمل والممارسات المالية، وأسلوب الحياة والبيئة التي نعيش فيها، فمن أبرز هذه التحديات ضمان استدامة البيئة والاقتصاد، والتي سيكون لها تأثير مباشر على مستقبل الأمم.

وتساءل قائلاً: كيف يمكننا الاستفادة من الآثار الإيجابية للتطور ومعالجة التحديات؟

واستكمل: لطالما كانت الاستدامة من أهم أولويات إمارة أبوظبي ودولة الإمارات لتحقيق التنمية الشاملة، حيث تمتلك الدولة واحدة من أكثر استراتيجيات التنمية استدامةً في المنطقة، وهي تسير على الطريق الصحيح، نحو تحقيق العديد من أهداف الاستدامة هذا العام، حيث تحرص دولة الإمارات على العمل مع شركاء عدة، يشاركونها الرؤية ذاتها لاستخدام الحلول الرقمية والتكنولوجيا الحديثة وتقليل البصمة البيئية.

وقال: «إننا في سوق أبوظبي العالمي، وبدورنا كمركز مالي دولي، وجهة تنظيمية توفر بيئة أعمال متكاملة، نؤمن بأهمية دعم أجندة التنويع والتنمية الاقتصادية في الدولة، وإننا نستمر في الاستفادة من الفرص التي تقدمها التكنولوجيا الحديثة والحلول الرقمية لبناء مستقبل أفضل».

وأكد حرص السوق كجهة تنظيمية، على بناء بيئة أعمال متكاملة، تجذب كبريات الشركات التكنولوجية ورواد الأعمال، ليصبحوا جزءاً من منصة الأعمال التي نوفرها.

وأكد استمرار سوق أبوظبي العالمي في تغيير طريقة عمل الشركات، من خلال تبني تكنولوجيا جديدة، وتحديث تشريعاته لجذب المزيد من الشركات العالمية، لتأسيس أعمالها والتوسع في أبوظبي، حيث تمكن سوق أبوظبي العالمي من اتخاذ دور ريادي في مجالات عدة خلال مدة قصيرة، حيث بات الآن محركاً للنمو، ومساهماً في عملية التنويع الاقتصادي في أبوظبي والدولة.

وأكد الصايغ، أن سوق أبوظبي العالمي يمتلك واحداً من أكثر أطر العمل شمولية للعملات والأوراق المالية الرقمية، كما أطلق المختبر الرقمي المنصة الرقمية التي تتيح الفرصة للشركات ورواد الأعمال، من اختبار منتجاتهم ضمن بيئة أعمال آمنة.