بلدية دبي: التخييم بكرفانات الشواطئ مجاناً

أكد داوود الهاجري مدير عام بلدية دبي أنه تنفيذا لتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي أصبحت خدمة إصدار تصاريح التخييم بالكرفانات على الشواطئ المخصصة لهذا الغرض مجانية ومتوفرة إلكترونيا على موقع الدائرة.

يأتي ذلك بهدف ضمان استمتاع هواة التخييم وأصحاب الكرفانات بالأجواء المميزة للشواطئ على مدار العام وخصوصا في فصل الشتاء حيث تسهم هذه المبادرة المتميزة في تعزيز سعادة أفراد المجتمع ورضاهم.

وقال الهاجري إن فصل الشتاء من كل عام يشهد كثافة في عدد المخيمين وتزايدا في أعداد الكرفانات والمقطورات المتجهة إلى الشاطئ نظرا لطبيعة الأجواء الجميلة والجاذبة التي تمتاز بها شواطئ دبي، مؤكدا أنه ما زال يتوجب على الراغبين بالتخييم على الشاطئ الحصول على تصريح مسبق من بلدية دبي قبل التوجه إلى الموقع والذي يتم إصداره مجانا دون رسوم.

وأوضح أن الشاطئ المخصص حاليا في الإمارة لهذا النشاط هو الشاطئ بمنطقة الصفوح المحاذي لشارع الملك سلمان بن عبدالعزيز.

وأضاف أنه بالإمكان الحصول على التصاريح اللازمة بشكل إلكتروني دون الحاجة لزيارة الدائرة، وذلك تأكيدا على سعيها لأن تكون مدينة دبي مدينة ذكية ومستدامة حيث يتعين على مقدم الطلب إدخال البيانات والمستندات اللازمة عبر الموقع الإلكتروني لبلدية دبي ويتم إصدار التصريح بشكل فوري ومباشر والذي يتيح لحامله التخييم في الموقع المحدد لمدة 15 يوما، مشيرا إلى أن التصريح يهدف إلى ضمان التخطيط السليم لمثل هذا النوع من استخدامات الشاطئ.

وناشد داوود الهاجري مرتادي الشواطئ عموما وهواة التخييم على وجه الخصوص بأهمية الالتزام والتقيد بالإرشادات والضوابط التنظيمية والبيئية التي تحدد استخدامات الشواطئ وذلك من منطلق الحرص على سلامة وأمن وراحة مرتاديها ولضمان المحافظة على شواطئ وبيئة الإمارة، مؤكدا أن فرق عمل بلدية دبي وبالتعاون مع الجهات الأخرى ستقوم باتخاذ اللازم نحو متابعة الموقع لضمان التزام الجميع بالضوابط التنظيمية وبما يحقق المصلحة العامة.