«نيويورك أبوظبي» تفتح التسجيل في «الشركات الناشئة»

أبوظبي (وام)

أعلنت منصّة «ستارت إيه دي»- مسرعة الأعمال في جامعة نيويورك أبوظبي والمدعومة من شركة «تمكين»، عن فتح باب التسجيل وتقديم الطلبات للمشاركة في برنامج تسريع نموّ الشركات الناشئة «‏Corporate Sprint Accelerator»، وذلك حتى 10 مارس المقبل.

يقام البرنامج خلال الفترة بين 1 و14 أبريل المقبل في جامعة نيويورك أبوظبي، ومن المقرر أن يركز على الحلول المبتكرة في قطاع الإنشاء والتنمية المستدامة.

ويسعى البرنامج إلى توجيه الشركات الناشئة العالمية والمتخصصة في مجال الذكاء الاصطناعي، وإنترنت الأشياء، وتقنيات الأجهزة، لمساعدتها على النمو والتوسّع في دولة الإمارات عبر مشروعات محتملة مع شركاء «ستارت إيه دي»، ومنهم شركة «آليك للهندسة والمقاولات» وشركة «المقاولون المتحدون» وستحصد الشركة الناشئة الفائزة جائزة الابتكار من شركة «آليك للهندسة والمقاولات» بقيمة 10 آلاف دولار.

ويهدف البرنامج كذلك إلى تدريب الشركات الناشئة على أفضل ممارسات استقطاب الاستثمارات، وسيتم منح الشركات الناشئة المختارة فرصة الحصول على استثمار عبر صندوق «ستارت إيه دي» للتأسيس، بقيمة 250 ألف دولار أمريكي.

وقال راميش جاجاناثان، نائب عميد جامعة نيويورك أبوظبي لشؤون ريادة الأعمال والابتكار ومساعد عميد قسم الهندسة، والمدير العام لمنصة «ستارت إيه دي»، إن قطاع الإنشاء والبناء يواصل لعب دور مركزي في الاقتصاد المحلي بدولة الإمارات.. ونحرص من خلال برنامجنا لتسريع نمو الشركات الناشئة على إبرام شراكات مع رواد القطاع والشركات الناشئة التي ما زالت في مرحلة مبكرة، بهدف تعزيز تبادل المعرفة والخبرات، وبالتالي دعم الشركات الناشئة على تطوير ابتكارات ريادية مصممة خصيصاً لتلائم الاحتياجات الفعلية للشركات العاملة في القطاع، فضلاً عن تحسين قطاع الإنشاء والبناء عبر توظيف تقنيات جديدة.