سعيد بن طحنون يحضر مؤتمر «تقنيات اكتشاف أمراض القلب»

أبوظبي (الاتحاد) برعاية كريمة وحضور معالي الشيخ الدكتور سعيد بن طحنون آل نهيان، افتتح المؤتمر الأول للتقنيات الحديثة لاكتشاف أمراض القلب، المقام في فندق رويال إم أبوظبي، حيث التقى معاليه بعدد من الأطباء والعلماء المتخصصين في هذا المجال. وتم عرض أحدث التقنيات لاكتشاف أمراض القلب والتنبؤ بها لمدة خمس سنوات قادمة، عبر تقنية تسمى Plus Cardiac Test، ما يؤدي لتوفير حماية أكبر للإنسان وللدول وشركات التأمين.

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