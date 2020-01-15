مخالفة وإنذار 4727 منشأة غذائية في كلباء

السيد حسن (كلباء)

حررت بلدية كلباء 4727 إنذاراً ومخالفة صحية وغذائية خلال العام المنصرم 2019، وبلغ مجمل الجولات التفتيشية التي نفذتها بلدية كلباء خلال العام الماضي 35554 جولة تفتيشية، بحسب المهندس عبدالرحمن النقبي مدير عام البلدية.

وقال النقبي: في ما يختص بقسم الصحة العامة في بلدية كلباء، تم تنفيذ 6013 جولة تفتيشية، أسفرت عن توجيه 1280 إنذاراً و118 مخالفة لمحال ومطاعم وكافتيريات لم تلتزم بالقوانين والاشتراطات الصحية المعمول بها، كما تم إصدار 39 رخصة جديدة في قسم الصحة خلال عام 2019، و22 تصريحاً جديداً لتوزيع مواد غذائية، كما تم تنظيم 64 ورشة تثقيفية بمدارس ورياض أطفال حول سلامة الغذاء، وغيرها من المواضيع ذات الصلة.

ولفت مدير عام بلدية كلباء، إلى أن قسم العمليات والتفتيش بالبلدية نفذ خلال العام الماضي 23630 حملة تفتيشية على جميع المحال بكلباء، وأسفر عنها 3240 إنذاراً وإشعاراً و89 مخالفة، وحجز 82 مركبة مخالفة للاشتراطات والقوانين، وتلقت البلدية خلال العام الماضي‏ 502 شكاوى من مستهلكين ومراجعين، وتم تنظيم 3448 حملة توعية.

وذكر النقبي، أن قسم الهندسة والمشاريع نظم زيارات تفتيشية خلال العام الماضي بلغت 5921 زيارة تفتيشية، وأصدر 3673 تصريحاً هندسياً، وقام قسم الزراعة بزراعة مساحات من المسطحات الخضراء بلغت 25832 متراً مربعاً، كما تم زراعة 1744 شجرة زينة، و338 شجرة نخيل و27100 زهرة في شوارع وميادين ومتنزهات مدينة كلباء وضواحيها، كما تم زراعة 793 شجرة و36425 من الشجيرات الصغيرة.

وتلقى قسم الشؤون القانونية خلال العام الماضي‏ 240 شكوى من مقاولين، وتلقى طوارئ البلدية 502 شكوى على الخط الساخن، وتم التصديق على 1130 عقد إيجار سكنياً، و1471 عقد إيجار تجارياً، وإصدار 893 براءة ذمة لمراجعين.