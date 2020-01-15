الجمعيات الهندية في العين تتبرع بـ 120 وحدة دم

العين (الاتحاد)

نظمت الجمعيات والمراكز الثقافية والاجتماعية لأبناء الجالية الهندية في مدينة العين، حملة واسعة للتبرع بالدم، بالتعاون مع مركز اللولو في الكويتات، برعاية الشيخ الدكتور سالم بن ركاض العامري، رئيس مجلس إدارة جمعية المؤازرة الإماراتية لمصابي السرطان، جمعت خلالها 120 وحدة دم.

حضر الفعالية، حمد الملا، مدير بنك الدم الإقليمي في العين، وشاجي جمال الدين، المدير الإقليمي لمجموعة اللولو، وممثلون عن هيئة الهلال الأحمر، إلى جانب حضور عدد كبير من أبناء الجالية الهندية.

وقال الشيخ الدكتور سالم بن ركاض «إن المبادرة تعد من صفات النبل والعطاء عند الأخوة المقيمين من أبناء الجالية الهندية على أرض الإمارات»، مؤكداً أن حملات التبرع بالدم هي من المبادرات الإنسانية والخيرية والتطوعية التي تترك بصمات واضحة في النفوس، وبالتالي تعزز ثقافة التبرع بالدم بين أفراد المجتمع.

بدوره، أشاد حمد الملا، مدير بنك الدم في العين، بإطلاق هذه المبادرة من قبل أبناء الجالية الهندية لدعم وإنقاذ المرضى والمصابين في المستشفيات، لافتاً إلى أن عدد وحدات الدم في هذه الحملة وصل إلى 120 وحدة من كل الفصائل، مشيراً إلى استمرار التعاون مع جمعية المؤازرة الإماراتية لمرضى السرطان ومؤسسات القطاعين الحكومي والخاص والجامعات والمؤسسات لتشجيع الموظفين والطلاب على التبرع بالدم، حيث من المقرر أن تمتد هذه المبادرات على مدار العام الحالي لتشجيع أفراد المجتمع للتبرع لإنقاذ حياة من يحتاج إلى قطرة دم من المرضى والحالات الصحية العاجلة والطارئة.

كما تحدث في المناسبة ممثلون عن الجمعيات والمراكز الهندية الذين عبّروا عن سعادتهم بإطلاق المبادرة، وأبدوا استعدادهم للاستمرار في هذا العمل الإنساني، مشددين على أهمية المشاركة في حملات التبرع بالدم.

وفي ختام الفعالية، كرّم الشيخ سالم بن ركاض المتبرعين والجهات الراعية.