الامارات | «الشارقة للتعليم الخاص»: تعيين 50 معلماً مواطناً

شكرا لقرائتكم خبر عن «الشارقة للتعليم الخاص»: تعيين 50 معلماً مواطناً والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بدأت هيئة الشارقة للتعليم الخاص تعيين 50 معلماً ومعلمة كدفعة أولى من المواطنين في المدارس الخاصة لتدريس منهجي اللغة العربية والتربية الإسلامية، ضمن مشروع صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة للتوطين، وسيبدؤون بدراسة دبلوم أساليب التدريس الأحد المقبل (19 يناير الجاري)، قبل بدء مهامهم في المدارس الخاصة.

وأكدت الهيئة أنها لم تلزم أي مدرسة بتعيين المواطنين، وجميع المدرسين المواطنين الخمسين الذين تم تعيينهم حالياً يتبعون لحكومة الشارقة، مشيرة إلى أنه سيتم اختيار مجموعة من المدارس وفق اتفاق معين بينها وبين الهيئة لتوفر للمواطنين جميع الإمكانات لتأدية دورهم الأكاديمي والتدريسي، وستتكفل حكومة الشارقة بفروقات الراتب.

وتفصيلاً، قال مدير هيئة الشارقة للتعليم الخاص علي الحوسني، إنه «ضمن مشروع صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة للتوطين، والذي يهدف لتوفير فرص العمل المناسبة للمواطنين الباحثين عن العمل في القطاع الخاص وتذليل العقبات أمامهم، بادرت الهيئة بعمل مبادرة بعنوان (معلم وافتخر) التي تختص بتعيين المعلمين لمادتي اللغة العربية والتربية الإسلامية في مدارس الشارقة الخاصة، وذلك لإيجاد فرص عمل للمواطنين في القطاع الخاص، وضمان تعليم مميز للاستدامة في التعليم على يد معلمين ذوي كفاءة تضمنهم الهيئة بالمدارس عبر التدريب المستمر، وتزويدهم بجميع الخبرات اللازمة في التعليم».

وأضاف: «يعتبر هذا المشروع الأول على مستوى الدولة في تعيين مواطنين في القطاع الخاص، وتتكفل حكومة الشارقة بفروقات الرواتب، إذ سيتم تعيين المعلم على كادر حكومة الشارقة وله جميع الامتيازات التي يتمتع بها الموظف بأي دائرة»، مشيراً إلى أن القانون الذي أصدره صاحب السمو حاكم الشارقة، صدر لخصوصية العمل في الميدان التربوي، من مدارس خاصة وحضانات ومعاهد، ما احتاج إلى قانون لتنظيم هذا العمل.

وبين أن المواطنين سيتم تعيينهم في حكومة الشارقة وبعدها يخضعون لدراسة دبلوم تربوي مدته سنة، إذ تم عمل دبلوم مع جامعة الشارقة لتأهيل المواطنين ليكونوا قادرين على التدريس في المدارس.

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وبين أن دراسة الدبلوم ستكون بعد تعيين المواطنين ومن ثم سيتم إلحاقهم بالمدارس الخاصة التي سيتم الاتفاق معها، لافتاً إلى أن هناك التزامات على المعلمين الذين سيتم تعيينهم، منها خضوعهم لبرنامج دبلوم تربوي، وسيتم استثناء الذين درسوا في الجامعات التخصصات التربوية.

وأشار إلى أن الهيئة حددت بعض المدراس الخاصة بالإمارة عن طريق عقود ستتم بين الطرفين لتوفير العمل للمواطن، ولم تجبر أي مدرسة على تعيين أي مواطن، وقد اختارت الهيئة تخصصين فقط لتعينهم في المدارس الخاصة، والدفعة الأولى ستكون بـ50 مدرساً مواطناً.

وأوضح أن المعلم المواطن سيلتزم بالتقويم المدرسي الذي تعتمده هيئة التعليم الخاص للمدارس، ويجب عليه الالتزام بالإجازات السنوية الخاصة بالموظفين في المدارس.

الموارد البشرية

بين مدير هيئة الشارقة للتعليم الخاص علي الحوسني أن المشروع في بدايته، ووجه صاحب السمو حاكم الشارقة بتعيين 50 معلماً ومعلمة كدفعة أولى بالمدارس الخاصة.

وبين أن تعيين المعلمين المواطنين سيكون عن طريق دائرة الموارد البشرية بالشارقة، إذ رشحت المواطنين الذين درسوا اللغة العربية والتربية الإسلامية ليتم مقابلتهم وتعيين الأكفاء منهم.