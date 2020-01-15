الامارات | الحبس والإبعاد لعربي تعدى على رجال شرطة

شكرا لقرائتكم خبر عن الحبس والإبعاد لعربي تعدى على رجال شرطة والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حكمت محكمة جزاء الفجيرة بالحبس ستة أشهر والإبعاد بعد تنفيذ العقوبة، لشخص عربي متهم بالاعتداء على رجال شرطة، ومقاومتهم أثناء القبض عليه.
وأفادت أوراق القضية بأن عربياً أحدث إصابات برجال شرطة، نتيجة اعتدائه عليهم أثناء محاولة القبض عليه ومقاومتهم، ما أدى إلى إصابتهم بإصابات بسيطة، تم إثباتها في تقارير طبية.
وبسؤال هيئة المحكمة المتهم عما هو منسوب إليه، قال: «لم أكن أعلم أن هؤلاء الأشخاص من رجال الشرطة، إذ حين قاموا بمحاولة القبض عليّ لم يعرفوا بأنفسهم، ما جعلني أقوم بمقاومتهم خوفاً على نفسي، وحين رأيت الأصفاد اكتشفت أنهم رجال شرطة، وقمت بتسليم نفسي».
وبعد الاستماع إلى دفاع المتهم أصدرت المحكمة حكمها السابق.
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