الامارات | اتهام موظفين بسرقة صناديق التبرعات

شكرا لقرائتكم خبر عن اتهام موظفين بسرقة صناديق التبرعات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نظرت محكمة جنايات الشارقة في قضية موظفين آسيويين، متهمين بسرقة صناديق تبرعات تابعة لجمعية خيرية، مستغلين وظيفتهما كمحصلين تابعين للجمعية، والاستيلاء على مبالغ من حصالات التبرعات، بعد جمعها من المواقع المختلفة.

وتعود تفاصيل الواقعة، بحسب الشاهد الأول في القضية، إلى أن المتهمين يعملان معه في لجنة تحصيل التبرعات، وأنه لاحظ خلال عملية جمع التبرعات من الحصالات الصغيرة ووضعها في أكياس أن ما يتم إحصاؤه من أكياس توضع فيها النقود غير الذي يتم تسليمه داخل الجمعية، مشيراً إلى أنه تولى إبلاغ المدير المسؤول عن شكوكه حيال الشخصين.

وذكر أنه في يوم القبض عليهما توجه معهما إلى أحد المواقع، وتم جمع التبرعات في 13 كيساً، وتم إغلاقها بشكل محكم، وعند الوصول إلى مقر الجمعية وجدها 12 كيساً، وعلى الفور تم التواصل مع الشرطة، فيما توجه هو ومديره إلى المركبة التي كان يستقلها مع المتهمين، وبعد تفتيشها عثر على الكيس تحت المقعد الخلفي، وجرى التحفظ عليهما وتسليمها إلى الشرطة بتهمة السرقة.

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من جانبه، ذكر الشاهد الثاني في القضية، أن الموظف الشاهد الأول أخبره بوجود نقص في أكياس التبرعات، مشيراً إلى أنه بتاريخ الواقعة شارك في تفتيش المركبة، وبعد أن وجدا الكيس في المركبة، واجه المتهمين، فزعما أن الكيس سقط منهما بالخطأ.

وقررت المحكمة تأجيل نظر القضية إلى جلسة 27 من يناير الجاري للدفاع.