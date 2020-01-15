الامارات | محمد بن راشد يطلق منطقة للاقتصاد الجديد وصندوقاً بمليار درهم

شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن راشد يطلق منطقة للاقتصاد الجديد وصندوقاً بمليار درهم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أطلق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أثناء ترؤسه الاجتماع الثاني لمجلس دبي، مشروع «حي دبي للمستقبل»، عبر ربط أبراج الإمارات مع مركز دبي التجاري العالمي ومركز دبي المالي العالمي، ليكون أكبر منطقة لصناعة اقتصاد المستقبل في المنطقة، وتضم تسهيلات تمويلية وتشريعية غير مسبوقة، كما وجّه سموه بوضع مستهدف جديد لحجم تجارة دبي الخارجية غير النفطية، لتصل إلى تريليونَي درهم خلال خمس سنوات، وبتكثيف وتوحيد جهود الترويج والتسويق الخارجي لدبي عبر إنشاء 50 مكتباً في 50 دولة حول العالم، للترويج التجاري والسياحي والاستثماري لدبي.

ووجّه سموه بإنشاء صندوق بمليار درهم، لدعم شركات الاقتصاد الجديد ضمن حي دبي للمستقبل. وستعمل المنطقة الجديدة على تعزيز مكانة دبي وجهةً مفضلةً للمواهب العالمية والخبرات، ورواد الأعمال في مختلف القطاعات، من خلال العديد من المبادرات والمشروعات التي تهدف إلى تحول إمارة دبي إلى وجهة أعمال وبيئة استثمارية متكاملة تضم تسهيلات استثنائية، خصوصاً في مجال الاقتصاد الجديد.

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، أثناء ترؤسه الاجتماع الثاني لمجلس دبي: «الاقتصاد الجديد أو اقتصاد المستقبل، سيكون محوراً رئيساً في أجندة الـ50 هدفاً التي نسعى لتحقيقها خلال الخمس سنوات المقبلة»، وأضاف سموه: «دبي ستكون عاصمة عالمية للاقتصاد الجديد»، لافتاً سموه: «مجلس دبي سيركز على فتح قطاعات اقتصادية جديدة للإمارة، وتحقيق تحولات في قطاعاتها الحالية».

وأضاف سموه: «نسعى لقفزة كبيرة في تجارة دبي الخارجية، عبر تحفيز وتنشيط وتطوير مستمر لكل أدواتها اللوجستية والتشريعية والخدماتية، وتطوير شراكات دولية جديدة»، وأوضح سموه: «50 مكتباً لدبي للترويج التجاري والسياحي ستكون في القارات الخمس، وتوحيد الجهود الخارجية سيحمل نتائج أفضل لاقتصاد دبي».

وقال سموه: «طلبت توجيه رسائل لكل مديري الدوائر والشخصيات العامة في الإمارة، لرفع مقترحات تطويرية لي مباشرة، تحقق تحولات إيجابية في مسيرتنا».

وتابع سموه: «عام 2020 سيكون البداية لقفزة تنموية ضخمة، وهو عام التغيير الكبير الذي سينقلنا للعشرين القادمة بكل قوة».

ووجّه سموه، بوضع مستهدف جديد لحجم تجارة خارجية غير نفطية، بحجم يصل إلى تريليوني درهم، خلال السنوات الخمس المقبلة، وكلف سموه الرئيس التنفيذي رئيس مجلس إدارة مجموعة «موانئ دبي العالمية»، سلطان أحمد بن سليم، بمسؤولية هذا الملف، وذلك عبر فتح أسواق خارجية جديدة للإمارة، وتطوير منظومة الخدمات اللوجستية، وتعزيز تنافسية الصادرات المحلية، وذلك من خلال تشكيل لجنة لإدارة هذا الملف، وتحقيق الأهداف المرجوة عبر كل الوسائل التحفيزية والترويجية.

وسيتعين على اللجنة تقديم خطة خلال 30 يوماً من انعقادها، بحث تتضمن وضع تصور لفتح أسواق جديدة لتجارة دبي الخارجية، وعقد شراكات دولية استراتيجية، وتعزيز تنافسية الصادرات المحلية، واستحداث قطاعات تصدير جديدة، وتطوير منظومة الخدمات اللوجستية في الإمارة، وترسيخ قدرات الخطوط الملاحية الدولية التي تديرها الإمارة.

إلى ذلك، وجّه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، أثناء ترؤسه اجتماع مجلس دبي، بتوحيد جهود الترويج والتسويق الخارجي لدبي، في المجال التجاري والسياحي والاستثماري، عبر تأسيس 50 مكتباً للترويج التجاري والسياحي والاستثماري لدبي، في 50 دولة حول العالم، تتولى توفير مراكز موحدة تستطيع خدمة قطاعات متعددة من المستثمرين والمبدعين والتجار والسياح والمواهب العالمية، وتعزيز الحضور الدولي لإمارة دبي، وخفض تكاليفها التشغيلية في الخارج، ومضاعفة أثر جهودها الترويجية عالمياً، بالإضافة إلى زيادة صادرات دبي السلعية والخدمية والعلمية والثقافية والإبداعية وغيرها، علاوة على زيادة إيرادات دبي السياحية والاستثمارية والمالية والعلمية، وتعزيز جاذبيتها للكفاءات والمهارات والطلاب وغيرها.

وستكون مبادرة «حي دبي للمستقبل» مظلة لمجموعة من المشروعات المشتركة التي سيتم إطلاقها، بما يترجم مخرجات وثيقة «4 يناير 2020»، التي أعلنها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، والتي تعهد فيها سموه بمواصلة العمل على تطوير إمارة دبي، عبر دعم احتضان المواهب الوطنية والعالمية، وبناء شراكات جديدة توفر فرص العمل والتمويل لرواد الأعمال والشركات الناشئة، إلى جانب تبني العديد من المبادرات التحفيزيةـ لتسهيل تأسيس شركات جديدةـ وإطلاق أفكار مبتكرة في مجال تصميم اقتصاد المستقبل.

وسيتم خلال الفترة المقبلة إطلاق 10 مبادرات لدعم اقتصاد المستقبل، عبر توفير بيئة استثمارية وتقنية وتشريعية وخدمية وتحفيزية هي الأفضل والأكثر جذباً من نوعها في المنطقة والعالم، وتشمل صندوق دبي لاقتصاد المستقبل، ومكتب شركات اقتصاد المستقبل، ورخصاً تشريعية لابتكار وتجربة تقنيات اقتصاد المستقبل، وخيارات سكنية مخفضة لرواد اقتصاد المستقبل، وبورصة جديدة لشركات اقتصاد المستقبل، وأكبر مساحة لحاضنات ومسرّعات شركات اقتصاد المستقبل، ومركز أبحاث اقتصاد المستقبل، وتخريج شركات اقتصاد المستقبل من الجامعات الوطنية، ومؤتمرات دولية عن اقتصاد وشركات المستقبل، وأفضل منطقة متكاملة لرواد الأعمال.

نائب رئيس الدولة:

«مجلس دبي يركز على فتح قطاعات اقتصادية جديدة للإمارة، وتحقيق تحولات في قطاعاتها الحالية».

«طلبتُ توجيه رسائل لكل مديري الدوائر والشخصيات العامة في الإمارة، لرفع مقترحات تطويرية لي مباشرة».

«نسعى لقفزة كبيرة في تجارة دبي الخارجية، عبر تحفيز وتنشيط وتطوير مستمر لكل أدواتها».

توحيد جهود الترويج والتسويق الخارجي لدبي في المجال التجاري والسياحي والاستثماري.

إنشاء بورصة جديدة لشركات الاقتصاد الجديد، ضمن مركز دبي المالي العالمي.

رُخص تشريعية لابتكار وتجربة تقنيات اقتصاد المستقبل

تحت هذه المبادرة، سيكون بإمكان رواد اقتصاد المستقبل، من خلال مختبر التشريعات و«منطقة 2071»، الحصول على رخص تشريعية لتجربة ابتكاراتهم في مساحات مخصصة لذلك، وستكون بمثابة مناطق تجريبية. ومن شأن هذه المناطق التجريبية أن تسهم في دعم اقتصاد إمارة دبي. ومن الأمثلة على المناطق التجريبية للابتكار منطقة تجربة السيارات ذاتية القيادة، ومنطقة تجربة الطائرات بدون طيار للاستخدامات المدنية.

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مكتب شركات اقتصاد المستقبل

سيتم تأسيس مكتب لشركات اقتصاد المستقبل، معني بإصدار إقامات خاصة لرواد المستقبل، مدتها خمس سنوات، كما يوفر خدمات إصدار رخص المشروعات المبتكرة؛ إلى جانب توفير تسهيلات بنكية لرواد اقتصاد المستقبل، وتوفير خدمات قانونية لرواد الأعمال بمعايير عالمية، وتوفير مساحات عمل مرنة، بالإضافة إلى توفير خدمات تدريبية وورش عمل.

أفضل منطقة متكاملة لرواد الأعمال

يضم مشروع «حي دبي للمستقبل» ثلاث مناطق بارزة في دبي، تشمل مركز دبي التجاري العالمي، ومنطقة أبراج الإمارات، ومركز دبي المالي العالمي، حيث أسهمت جميعها منذ تأسيسها في تحقيق نجاحات كبيرة في اقتصاد دبي ودولة الإمارات، حيث سيتم الربط في ما بين هذه المناطق بوساطة جسر مستوحى تصمميه من متحف المستقبل. وسيسهم التكامل بين مركز دبي التجاري العالمي وأبراج الإمارات ومركز دبي المالي العالمي، في جعل «حي دبي للمستقبل» أكبر منطقة للابتكار على مستوى العالم، ما يعمل على ترسيخ مكانة دبي الريادية أكبر مركز اقتصادي في المنطقة، وتوفير المزيد من فرص النجاح لرواد الأعمال الذين يتطلعون إلى النمو والتوسع في أسواق الشرق الأوسط وآسيا وإفريقيا.

صندوق دبي لاقتصاد المستقبل

صندوق بقيمة مليار درهم، مخصص لرواد اقتصاد المستقبل في دبي والمنطقة، بهدف توفير الدعم والتسهيلات اللازمة للشركات التكنولوجية الناشئة، خصوصاً في المراحل التأسيسية الأولى. ويهدف إلى تعزيز مكانة دبي وجهةً مفضلةً لتأسيس شركات المستقبل.

خيارات سكنية مخفضة لرواد اقتصاد المستقبل

بموجب هذه المبادرة، يستطيع رواد اقتصاد المستقبل الاستفادة من الخيارات السكنية المتاحة، بسعر يقل عن 3000 درهم شهرياً للوحدة السكنية. ولهذا الغرض ستقوم «منطقة 2071» بعقد شراكات مع مطورين عقاريين لتوفير خيارات سكنية بالسعر المستهدف.

نافذة لتمويل واستشارات رواد اقتصاد المستقبل

من خلال هذه المبادرة، سيتم تخصيص مساحة ضمن «منطقة 2071» نافذةً موحدةً للعديد من رواد الأعمال، وأصحاب الخبرات، والمستثمرين في اقتصاد المستقبل، بحيث تستطيع شركات اقتصاد المستقبل، عبر هذه النافذة، الحصول على التمويل والاستشارات اللازمة لبدء أنشطتها وتوسيعها.

بورصة جديدة لشركات اقتصاد المستقبل

بورصة مخصصة لشركات اقتصاد المستقبل، تحت مظلة مركز دبي المالي العالمي، للحصول على التمويل ورفع رأس المال وفق نظام أكثر مرونة. وتهدف إلى توفير البنية التحتية لشركات اقتصاد المستقبل، للحصول على التمويل والتقليل من أعباء إجراءات الاكتتابات.

أكبر مساحة لحاضنات ومسرّعات شركات اقتصاد المستقبل

ستكون هذه أكبر حاضنة من نوعها في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لمساعدة شركات اقتصاد المستقبل في مراحلها التأسيسية الأولى، من خلال توفير التدريب في مجال الابتكار وتطوير النماذج الأولية، إضافة إلى توفير الفرصة للاستفادة من خدمات شبكة الشركاء والمرافق المتاحة.

مركز أبحاث اقتصاد المستقبل

سيسهم مركز أبحاث اقتصاد المستقبل في تصميم البحوث التطبيقية من خلال العديد من المختبرات المتخصصة، في مجال الروبوتات والذكاء الاصطناعي وغيرهما، بحيث يشكّل المركز منصة للأبحاث العلمية، والتعاون المشترك مع القطاعين الحكومي والخاص.

تخريج شركات اقتصاد المستقبل من الجامعات الوطنية

برنامج يهدف إلى ترسيخ ثقافة ريادة الأعمال، وتشجيع طلاب الجامعات الحكومية والخاصة في الدولة، على تأسيس شركات اقتصادية، بحيث يعمل الطلاب في مرحلة التسريع على تحويل أفكارهم المبتكرة إلى شركات اقتصاد المستقبل.

مؤتمرات دولية عن اقتصاد وشركات المستقبل

سيستضيف حي دبي للمستقبل أكبر وأهم الفعاليات والمؤتمرات الدولية، الساعية إلى توفير منصات عالمية لرواد اقتصاد المستقبل للتواصل من خلالها، واستشراف آفاق النمو وعرض مشروعاتهم أمام جمهور أكبر.