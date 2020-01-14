فيديو.. في مشهد بديع.. الثلوج تكسو قمة جبل جيس

محمد صلاح (رأس الخيمة) شهد ت قمة جبل جيس تكون الثلوج في منظر بديع أكد عدد من الأهالي القاطنين في الجبل أنه يمثل صورة لما كان عليه الطقس قبل أربعين عاماً، حيث كانت الثلوج تتكون على القمم الجبلية، خاصة في فصل الشتاء.

وقال أحمد الشحي، أحد قاطني جيس، إن تكون الثلوج بات مشهداً مألوفاً في مثل هذا التوقيت من العام منذ 5 سنوات تقريباً وهي الظاهرة التي لم تتكرر بهذه الصورة منذ الثمانينيات من القرن الماضي.

وطالب بسرعة إنجاز إصلاحات الطرق المؤدية للجبل ووضع حلول بديلة تتناسب مع كميات المياه الكبيرة التي باتت تهطل على منطقة وادي البيح.

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