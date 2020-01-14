عبدالله بن زايد يؤكد حرص الإمارات على تعزيز العلاقات مع بريطانيا

كد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، حرص دولة الإمارات على تعزيز علاقات التعاون المشترك والصداقة مع المملكة المتحدة في شتى المجالات.

جاء ذلك، خلال لقاء سموه، اليوم الثلاثاء، اللورد ويليام راسل عمدة الحي المالي في لندن.

جرى خلال اللقاء الذي عقد على هامش أسبوع أبوظبي للاستدامة 2020، بحث العلاقات الثنائية المشتركة، وسبل تعزيز التعاون بين دولة الإمارات والمملكة المتحدة في عدة مجالات، منها الثقافية والاقتصادية والتجارية والاستثمارية.

من جانبه، أكد اللورد تشارلز باومان عمق العلاقات الاستراتيجية التي تجمع دولة الإمارات والمملكة المتحدة، والحرص المستمر على تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، مشيداً بالمكانة الرائدة التي تحظى بها دولة الإمارات على الصعيدين الإقليمي والدولي.

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حضر اللقاء سعادة منصور عبدالله خلفان بالهول، سفير الدولة لدى المملكة المتحدة، وسعادة خليفة شاهين المرر مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي للشؤون السياسية.