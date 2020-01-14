عبدالله بن زايد يستعرض العلاقات الثنائية مع وزير خارجية سلوفينيا

استقبل سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، معالي الدكتور ميرو سيرار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية سلوفينيا.

جرى خلال اللقاء -الذي عقد على هامش أسبوع أبوظبي للاستدامة 2020- استعراض العلاقات الثنائية المشتركة بين دولة الإمارات وسلوفينيا وسبل تعزيزها وتنميتها في مجالات عدة منها الطاقة المتجددة والطيران والسياحة.

كما تبادل الجانبان وجهات النظر تجاه مستجدات الأوضاع في المنطقة وبحثا عدداً من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

ورحب سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان بزيارة معالي الدكتور ميرو سيرار، مؤكداً حرص دولة الإمارات على تعزيز أوجه التعاون المشترك مع سلوفينيا وذلك انطلاقاً من العلاقات الثنائية المتميزة التي تجمع بين البلدين الصديقين.

اقرأ أيضاً... عبدالله بن زايد يؤكد حرص الإمارات على تعزيز العلاقات مع بريطانيا

من جانبه، أعرب معالي الدكتور ميرو سيرار عن سعادته بالتواجد في دولة الإمارات والمشاركة في أسبوع أبوظبي للاستدامة 2020 مشيداً بهذه الفعاليات العالمية التي تسهم في دعم جهود الدول لتحقيق التنمية المستدامة في مجتمعاتها.

كما أكد معاليه حرص بلاده على تعزيز مجالات التعاون المشترك مع دولة الإمارات، مشيداً بما تحظى به الدولة من مكانة رائدة على الصعيدين الإقليمي والدولي.

حضر اللقاء سعادة خليفة شاهين المرر مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي للشؤون السياسية.