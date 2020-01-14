عبدالله بن زايد يستقبل وزير الشؤون الخارجية في بنجلاديش

استقبل سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي معالي أبو الكلام عبد المؤمن وزير الشؤون الخارجية في بنجلاديش.

جرى خلال اللقاء - الذي عقد على هامش أسبوع أبوظبي للاستدامة 2020 - استعراض أوجه التعاون بين البلدين الصديقين في مختلف المجالات منها الطاقة المتجددة والزراعية والتكنولوجيا.

كما بحث الجانبان عدداً من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

ورحب سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان بمعالي وزير الشؤون الخارجية في بنجلاديش مؤكداً على العلاقات المتميزة التي تجمع بين البلدين والحرص المستمر على تعزيزها في مختلف المجالات.

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من جانبه، أعرب معالي أبو الكلام عبدالمؤمن عن سعادته بالمشاركة في أسبوع أبوظبي للاستدامة 2020 الذي يتضمن حزمة من الفعاليات الثرية والهامة التي تعزز جهود الدول لتحقيق التنمية المستدامة وتبني حلول الطاقة النظيفة.

كما أكد معاليه تطلع بلاده لتعزيز أوجه التعاون المشترك مع دولة الإمارات في المجالات كافة مشيداً بالمكانة الرائدة للدولة على الصعيدين الإقليمي والدولي.

ووقع سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان ومعالي أبو الكلام عبدالمؤمن على بروتوكول تعديل اتفاقية بين حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة وحكومة جمهورية بنجلاديش الشعبية بشأن تخصيص قطعة أرض في حي باريدارا الدبلوماسي في دكا لحكومة دولة الإمارات بغرض تشييد مبنى للسفارة.

حضر اللقاء سعادة ساعد محمد المهيري سفير الدولة لدى جمهورية بنجلاديش الشعبية وسعادة خليفة شاهين المرر مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي للشؤون السياسية.