مهرجان دبي للمأكولات 2020

دبي - بواسطة محمد فارس © Dubai Calendar قدمت بواسطة dummy-image-2

احتفلوا بكل ما يتعلّق بفنون الطهي والطعام في أحدث نسخةٍ من مهرجان دبي للمأكولات. كونوا حاضرين من 20 فبراير إلى 7 مارس 2020 لتجولوا على مواقع مميّزة في دبي، حيث تختارون وجبةً من 3 أطباق في أحد المطاعم الفاخرة، أو تتناولون وجبات سريعة فيما تسترخون في وجهاتٍ مختارة.

يعرّفكم هذا المهرجان على فنون الطهي التي تغتني بها دبي، ويتيح لكم تجربة أطعمةٍ شهية من مختلف دول العالم، وتذوّق أطباقٍ بتوقيع طهاةٍ من المشاهير، بالإضافة إلى جولات على مطابخ العالم والاطلاع على أسرار إعداد الولائم الخاصة بالأعياد والمناسبات السعيدة. كل المدينة تحتفل بفنّ الطهي بمواكبة أنشطةٍ وفعاليات عائلية في الوجهة الشاطئية المفضّلة "بيتش كانتين"، حيث الوجبات الخفيفة والأنشطة الترفيهية تحت أشعة الشمس.