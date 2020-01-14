نورة الكعبي تستقبل سيدة اليابان الأولى

استقبلت معالي نورة بنت محمد الكعبي وزيرة الثقافة وتنمية المعرفة السيدة اكي آبي حرم رئيس وزراء اليابان خلال زيارتها مقر وزارة الثقافة وتنمية المعرفة.

وأطلعت معالي نورة الكعبي سيدة اليابان الأولى على جهود دولة الإمارات في مجال تعزيز قيم التسامح والتعايش من خلال الثقافة والفنون إضافة إلى دورها في صون التراث العالمي من خلال التعاون مع المنظمات الدولية.

ورحبت معاليها بسيدة اليابان الأولى في دولة الإمارات .. مؤكدة متانة العلاقات الثنائية بين البلدين، حيث تعد اليابان من أوائل دول العالم التي أقامت علاقات دبلوماسية مع دولة الإمارات واستمرت العلاقات في النمو والازدهار على مختلف الصعد السياسية والاقتصادية والثقافية والعلمية والتكنولوجية.

وأبدت نورة الكعبي إعجابها بالمبادرات الملهمة للسيدة اكي آبي ودورها الكبير في تمكين المرأة اليابانية وتوفير السبل الممكنة التي تتيح لها زيادة مساهمتها الإيجابية في المجتمع الياباني.

وقالت "ينظر مجتمع دولة الإمارات بعين الإعجاب للثقافة والفنون اليابانية وهو ما شهدناه في زيادة الفعاليات الثقافية اليابانية في الدولة فضلاً عن نمو عدد السياح الإماراتيين إلى اليابان للاطلاع على التجربة اليابانية في مجال الثقافة والفنون الحديثة والتقليدية.

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كما شهد النادي الياباني في جامعة زايد زيادة عدد الطلاب المنضمين له والراغبين في تعلم اللغة اليابانية بما يسهم في تفعيل التواصل مع الشعب الياباني، ويؤسس لمرحلة من التبادل الثقافي بين البلدين لدعم توثيق أواصر علاقات التعاون".

وتواصل العلاقات الإماراتية اليابانية تطورها المطرد مستفيدة في ذلك من دعم القيادة الرشيدة في كلا البلدين وحرصهما المشترك على دفع هذه العلاقات إلى الأمام، ورفدها بالمزيد من أسباب النمو والازدهار، حيث تمثل زيارة رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي للدولة محطة جديدة في إطار تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين الصديقين والممتدة على مدار 48 عاما.

وتأتي الزيارة في إطار الزخم الذي تشهده العلاقات بين البلدين الصديقين وضمن التاريخ الحافل من الزيارات المتبادلة بينهما التي كان لها بالغ الأثر في تنمية هذه العلاقات وترقيتها إلى المستويات التي تحقق الطموحات المشتركة.



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