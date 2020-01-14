الامارات | "الشارقة للتعليم الخاص" تشرح آلية تعيين المواطنين في المدارس الخاصة

شكرا لقرائتكم خبر عن "الشارقة للتعليم الخاص" تشرح آلية تعيين المواطنين في المدارس الخاصة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكدت هيئة الشارقة للتعليم الخاص تعقيباً على تعيين المعلمين المواطنين في الشارقة، أن الهيئة بدأت تعيين المواطنين في المدارس الخاصة لتدريس منهجي اللغة العربية والتربية الإسلامية، وسيبدؤون بدراسة دبلوم أساليب التدريس الأحد القادم بتاريخ 19 يناير الجاري قبل بدأ مهامهم في المدارس الخاصة، مؤكداً بأن الهيئة لم تجبر أي مدرسة على تعيين المواطنين، وجميع المواطنين المدرسين الخمسين الذين تم تعينهم حالياً يتبعون لحكومة الشارقة، مشيرة إلى أنه سيتم اختيار مجموعة من المدارس وفق اتفاق معين بينها وبين الهيئة لتوفر للمواطنين جميع الإمكانيات لتأدية دورهم الأكاديمي والتدريسي، وستتكفل حكومة الشارقة بفروقات الراتب.

وتفصيلاً، قال مدير هيئة الشارقة للتعليم الخاص علي الحوسني إنه ضمن مشروع صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة للتوطين، والذي يهدف لتوفير فرص العمل المناسبة للمواطنين الباحثين عن العمل في القطاع الخاص وتذليل العقبات أمامهم، بادرت الهيئة بعمل مبادرة بعنوان "معلم وافتخر" والتي تختص بتعيين المعلمين لمادة للغة العربية والتربية الإسلامية في مدارس الشارقة الخاصة، وذلك لإيجاد فرص عمل للمواطنين في القطاع الخاص وضمان تعليم مميز للاستدامة في التعليم على يد معلمين ذوي كفاءة تضمنهم الهيئة بالمدارس عبر التدريب المستمر وتزويدهم بجميع الخبرات اللازمة في التعليم.

وأضف: يعتبر هذا المشروع الأول على مستوى الدولة في تعيين مواطنين في القطاع الخاص، وتتكفل حكومة الشارقة، بفروقات الرواتب، إذ سيتم تعيين المعلم على كادر حكومة الشارقة وله جميع الامتيازات التي يتمتع فيها الموظف بأي دائرة، مشيراً إلى أن القانون الذي أصدره صاحب السمو حاكم الشارقة أمس، صدر لخصوصية العمل في الميدان التربوي، من مدارس خاصة وحضانات ومعاهد، ما احتاج إلى قانون لتنظيم هذا العمل.

وبين أن المواطنين سيتم تعينهم في حكومة الشارقة وبعدها يخضعون إلى دراسة دبلوم تربوي، إذ تم عمل مع جامعة الشارقة دبلوم لتأهيل المواطنين ليكونوا قادرين على التدريس في المدارس، ومدته سنة كاملة.

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وبين أن دراسة الدبلوم ستكون بعد تعيين المواطنين ومن ثم سيتم رفدهم بالمدارس الخاصة التي سيتم الاتفاق معها لاحقاً، وفقاً لتوجيهات صاحب السمو حاكم الشارقة، لافتاً إلى أن هناك التزامات على المعلمين الذين سيتم تعينهم في المدارس الخاصة، منها، خضوعهم لبرنامج دبلوم تربوي، وسيتم استثناء المواطنين الذين درسوا في الجامعات التخصصات التربوية، مبيناً أن الهيئة حددت بعض المدراس الخاصة بالإمارة عن طريق عقود ستتم بين الطرفين لتوفير العمل للمواطن، ولم تجبر أي مدرسة على تعيين أي مواطن، وقد اختارت الهيئة تخصصين فقط لتعينهم في المدارس الخاصة، والدفعة الأولى ستكون ب50 مدرس مواطن.

وأشار إلى أن المعلم المواطن سيلتزم بالتقويم المدرسي الذي تعتمده هيئة التعليم الخاص للمدارس، ويجب عليه الالتزام بالإجازات السنوية الخاصة بالموظفين في المدارس، مشيراً إلى أن هناك تحديات كثيرة في المدارس الخاصة لإيجاد معلمين مؤهلين في ظل فروقات الرواتب التي تتحملها المدارس، لافتاً إلى أن الحكومة ستتكفل بفرق الراتب وستوفر لهذه المدارس معلمين مواطنين يتمتعون بالخبرة والكفاءة والتعليم، ما ينعكس على مهارات الطلبة وتحصيلهم العلمي.

وبين بأن المشروع الأن في بدايته ووجه صاحب السمو حاكم الشارقة بتعيين 50 معلم ومعلمة كدفعة أولى بالمدارس الخاصة، لافتاً إلى أنه تم تعيين 33 مواطن وسيتم إلحاقهم ب17 أخرين خلال الفترة المقبلة، إذ جاري عمل مقابلات لهم لتعيينهم، مشيراً إلى أهمية مضاعفة الجهود للنهوض بالتعليم بالإمارة.

وبين أن تعيين المعلمين المواطنين سيكون عن طريق دائرة الموارد البشرية بالشارقة، إذ قامت بترشيح المواطنين الذين درسوا تخصصات اللغة العربية والتربية الإسلامية ليتم مقابلتهم وتعيين الأكفاء منهم، مشيراً إلى أنه تم اختيار مجموعة من المدارس التي يستطيع المواطن من خلالها ممارسة التدريس فيها وفق الطرق التي سيتعلمها في الدبلوم التربوي، وسيتم الاتفاق مع عدد من المدارس لإيفاد المعلمين إليها.