الامارات | منخفض جوي وأمطار متجمدة وتساقط للبرد اليوم وغداً

شكرا لقرائتكم خبر عن منخفض جوي وأمطار متجمدة وتساقط للبرد اليوم وغداً والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أفاد المركز الوطني للأرصاد، بأن الدولة تتعرض لامتداد منخفض جوي سطحي شرقاً وشمالاً، وامتداد مرتفع جوي سطحي غرباً، يصاحبه امتداد منخفض جوي علوي، زاد من فرص سقوط الأمطار على مناطق متفرقة من الدولة، خاصة المناطق الشمالية والشرقية، متوقعّ سقوط أمطاراً متجمدة على قمم الجبال خلال ساعات الليل وحتى صباح غداً، مصحوبة بانخفاض في درجات الحرارة.

كما توقّع المركز أن يكون الطقس غداً، غائماً إلى غائم جزئياً، مع تزايد فرص سقوط الأمطار نهاراً، خاصة على الجزر وبعض المناطق الساحلية والشمالية والشرقية، لافتاً إلى أن الرياح ستكون شرقية إلى شمالية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة، تتراوح سرعتها من 20 إلى 30 كم/س، تصل إلى 55 كم/س على البحر الذي يكون مضطرب الموج، خاصة شمالاً، يصبح متوسط الموج ليلاً في الخليج العربي، ومضطرب الموج في بحر عمان.

وأفاد المركز بأن طقس الخميس، سيصبح صحواً إلى غائم جزئياً بوجه عام، مع تزايد في الرطوبة النسبية آخر الليل حتى صباح الجمعة، على أن تكون الرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة، تتراوح سرعتها من 20 إلى 28 كم/س، تصل إلى 38 كم/س على البحر الذي يكون متوسط الموج في الخليج العربي، ومضطرب يصبح متوسط الموج في بحر عمان.

وعن أجوال الطقس نهاية الأسبوع أشار المركز إلى أن يوم الجمعة سيظل صحواً إلى غائم جزئياً بوجه عام، مع استمرار زيادة الرطوبة النسبية آخر الليل حتى صباح السبت المقبل، منوهاً إلى احتمال تشكّل الضباب غرباً.

من جانبها أفادت شرطة رأس الخيمة أنها تلقت معلومات من المركز الوطني للأرصاد يفيد بتأثر الدولة ورأس الخيمة اعتباراً من اليوم الساعة 12 ظهراً وحتى غداً، الساعة الخامسة عصراً، بامتداد منخفض جوي علوي يتزامن مع امتداد منخفض جوي سطحي يؤدي إلى تكاثر السحب الركامية وسقوط أمطار مختلفة الشدة مع فرص للبرق والرعد وسقوط البرد.

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وأوضحت أنه يجب على الجهور في رأس الخيمة توخي الحيطة والحذر أثناء قيادة المركبات وعدم ارتياد البحر ومتابعة النشرات التحذيرية والتطورات بخصوص الحالة الجوية من خلال القنوات الرسمية.

وشهدت رأس الخيمة اليوم تراكم السحب الركامية وتساقط أمطار خفيفة في بعض المناطق، حيث التقط المواطن راشد بن عزيز بكاميرته إعصار قمعي في بحر غليلة شمال رأس الخيمة، دون أن تتأثر المنطقة بالإعصار.

«الأرصاد»: الأمطار تعود بعد ظهر اليوم.. و«الثلوج» تغطّي قمم الجبال ليلاً