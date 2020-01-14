الامارات | إجلاء أسرتين في الفحلين والبدء في حصر أضرار المنازل جراء فيضان وادي نقب

شكرا لقرائتكم خبر عن إجلاء أسرتين في الفحلين والبدء في حصر أضرار المنازل جراء فيضان وادي نقب والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال أهالي منطقة الفحلين السكنية في رأس الخيمة الذين تضررت منازلهم جراء الأمطار الغزيرة ودخول سيول وادي نقب إلى منازلهم إن الهلال الأحمر الإماراتي فرع رأس الخيمة مدد بقائهم في الفنادق والشقق الفندقية لعدة أيام أخرى بسبب الأضرار الجسيمة التي لحقت بمنازلهم والتي يصعب صيانتها في الوقت الجاري خاصة مع استمرار سوء الأحوال الجوية.

وقال مواطنون متضررون من الأمطار والسيول في منطقة الفحلين السكنية لـ "الامارات اليوم"، إنهم قاموا اليوم بزيارة تفقدية لمنازلهم في منطقة الفحلين السكنية وتفاجئوا من حجم الأضرار التي لحقت بمنازلهم وممتلكاتهم ومزارعهم.

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وأوضحوا أن فيضان وسيول وادي نقب أدت إلى دخول مياه الأمطار والوحل إلى جميع أنحاء المنزل وتسببت في إتلاف الإثاث والأجهزة الكهربائية بشكل كامل، لافتين إلى أن ممتلكاتهم أصبحهم غير صالحة للاستخدام.

وأضافوا أن السيول تسبب في نفوق العشرات المواشي وتضرر كبير لأشجار المزارع، إضافة إلى انهيار وسقوط جدران المنازل الخارجية وجدران والإسلاك المحيطة بالمزارع، مطالبين الجهات المختصة بوضع آلية مؤقتة لمواجهة الحالة الثانية من الأمطار للحفاظ على ما تبقى من ممتلكات في منازلهم.