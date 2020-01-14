كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن بالصور| اكتمال بناء “جوهرة التاج” في معرض إكسبو 2020

اكتمل بناء جوهرة التاج في موقع معرض Expo 2020 في دبي، وهي أكبر قبة إسقاط 360 درجة في العالم.

وقد تم تزويد التعريشة التي تشكل قبة الوصل بالشاشات مع أكثر من 200 جهاز عرض ضخمة بما يكفي لتناسب اثنين من طائرات ايرباص A380s.

الوصل هو محور المعرض العالمي الذي يربط المناطق وسيستضيف الاحتفالات الرئيسية.

وباكتمال بناء القبة، تم الانتهاء من إنشاء المباني الدائمة على موقع دبي ساوث، وبدأ اختبار الإضاءة في ثلاث مناطق رئيسية مقسمة إلى مناطق الفرص والتنقل والاستدامة.

وقال مسؤولون في معرض اكسبو خلال جولة في الموقع يوم الإثنين إن جميع البنى التحتية والمعالم الرئيسية – بما في ذلك جناح Mobility Pavilion قد استكملت جميعها.

وقالت كاتي جرانفيل، التي تعمل مع فريق المشاركة المجتمعية في إكسبو: “الوصل هي جوهرة الموقع حقًا لأنها ستكون المحور المركزي. هذا هو المكان الذي ستقام فيه أكبر الاحتفالات”.

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وخلال المعرض الذي يستمر ستة أشهر، سيتم نقل الصور عبر أجهزة عرض على سطح القبة الشفافة وستكون مرئية داخل وخارج الموقع.

ويرتبط التصميم المعماري للقبة الضخمة بتاريخ البلد وتراثه، ويشبه الغلاف الخارجي شعار المعرض العالمي المستوحى من الخاتم الذهبي القديم الموجود في موقع ساروق الحديد، وتعود القطع الأثرية المكتشفة في الموقع إلى العصر الحديدي.

وقبل نحو تسعة أشهر على افتتاح المعرض في 20 أكتوبر، يوجد حوالي 40،000 عامل في الموقع يقومون بتشغيل الرافعات ونقل المواد وتركيب الأعمال الداخلية.

وأظهرت جولة إعلامية للموقع يوم الإثنين أن العمل قد اكتمل في جناح الإمارات الأبيض الشهير، وهو الأكبر في موقع المعرض ويشبه الصقر أثناء الطيران.

وفي الطرف الآخر من الموقع الذي تبلغ مساحته 4.38 كيلومتر مربع، يتم تجهيز حوالي 2000 شقة في قرية Expo Village للموظفين الذين يجب أن يعيشوا في الموقع حتى ينتهي المعرض في أبريل، بحسب صحيفة ذا ناشيونال.