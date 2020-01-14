- 1/15
- 2/15
- 3/15
- 4/15
- 5/15
- 6/15
- 7/15
- 8/15
- 9/15
- 10/15
- 11/15
- 12/15
- 13/15
- 14/15
- 15/15
بالصور| شقة في دبي بـ 35 ألف درهم في الليلة على Airbnb
نشرت صحيفة ذا ناشيونال تقريراً مصوراً حول شقة فاخرة في دبي معروضة للإيجار على موقع Airbnb بسعر 35 ألف درهم في الليلة.
تقع The Penthouse at 23 Marina في الجزء العلوي من أطول برج سكني في المدينة، وتمتد على مساحته 3999 متر مربع لتشغل ثلاثة طوابق، وتوفر إطلالات بانورامية بزاوية 360 درجة على المدينة بفضل نوافذها الممتدة من الأرض حتى السقف.
ويضم المنزل ثمانية تراسات، إحداها تضم واحداً من أعلى أحواض السباحة في العالم، فضلاً عن صالة سيجار وملهى ليلي وسينما منزلية وست غرف نوم و 18 حمامًا ومطبخ صناعي.
كما يحتوي المنزل أيضًا على عدد من الممرات السرية، مستوحاة من السريالية البلجيكية رينيه ماجريت التي طمس الحدود بين الواقع والأحلام.
ويقع الطابق العلوي من المنزل في الطابق 90 من البرج، ويضم صالة كبيرة بما يكفي لاستيعاب 500 ضيف. وتدير العقار حاليًا شركة فرانك بورتر.
وتقول آنا سكيجن، الرئيسة التنفيذية في فرانك بورتر: “نحن متحمسون للغاية لإدارة أكثر العقارات الفاخرة للإيجارات قصيرة الأجل في الإمارات. هذه فرصة رائعة للضيوف للبقاء في مكان فريد ومميز حقًا. الإقامة هنا توفر تجربة لا تنسى مدى الحياة”.
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور| شقة في دبي بـ 35 ألف درهم في الليلة على Airbnb لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سنيار وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.