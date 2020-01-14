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كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن 14 يناير 2020

بالصور| شقة في دبي بـ 35 ألف درهم في الليلة على Airbnb

نشرت صحيفة ذا ناشيونال تقريراً مصوراً حول شقة فاخرة في دبي معروضة للإيجار على موقع Airbnb بسعر 35 ألف درهم في الليلة.

تقع The Penthouse at 23 Marina في الجزء العلوي من أطول برج سكني في المدينة، وتمتد على مساحته 3999 متر مربع لتشغل ثلاثة طوابق، وتوفر إطلالات بانورامية بزاوية 360 درجة على المدينة بفضل نوافذها الممتدة من الأرض حتى السقف.

ويضم المنزل ثمانية تراسات، إحداها تضم ​​واحداً من أعلى أحواض السباحة في العالم، فضلاً عن صالة سيجار وملهى ليلي وسينما منزلية وست غرف نوم و 18 حمامًا ومطبخ صناعي.

كما يحتوي المنزل أيضًا على عدد من الممرات السرية، مستوحاة من السريالية البلجيكية رينيه ماجريت التي طمس الحدود بين الواقع والأحلام.

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ويقع الطابق العلوي من المنزل في الطابق 90 من البرج، ويضم صالة كبيرة بما يكفي لاستيعاب 500 ضيف. وتدير العقار حاليًا شركة فرانك بورتر.

وتقول آنا سكيجن، الرئيسة التنفيذية في فرانك بورتر: “نحن متحمسون للغاية لإدارة أكثر العقارات الفاخرة للإيجارات قصيرة الأجل في الإمارات. هذه فرصة رائعة للضيوف للبقاء في مكان فريد ومميز حقًا. الإقامة هنا توفر تجربة لا تنسى مدى الحياة”.