كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن خبراء يحثون سكان الإمارات على التأمين على منازلهم

تم حث سكان الإمارات على تأمين منازلهم ومحتوياتها، بعد أن تسببت الأمطار الغزيرة في حدوث فيضانات وأضرار واسعة النطاق في جميع أنحاء البلاد.

وتسببت مياه الأمطار بأضرار لحقت بالمنازل و السيارات، وعانت بعض الأحياء من انقطاع التيار الكهربائي المؤقت وتعطل أجهزة تكييف الهواء.

وعلى الرغم من أن الأمطار الغزيرة قد فاجأت الكثيرين، إلا أن خبراء التأمين يقولون إن تواتر هذه العواصف يعني أن الأمر يستحق حماية المنازل الآن لمنع حدوث خسائر مالية كبيرة في المستقبل.

ويقول ضياء جاويد من شركة رويال أند صن ألاينس للتأمين “من المهم حماية الأشياء التي تهمك، يفترض الكثير من الناس أن التأمين على المنازل باهظ الثمن لأنه يحمي الأشياء الثمينة ولكن هذا ليس هو الحال.”

ووجد استطلاع أجرته yallacompare.com في عام 2018 أن 11 في المائة فقط من الأشخاص في دولة الإمارات مشتركون في سياسة تأمين، مقارنة بحوالي 75 في المائة في المملكة المتحدة. وقال السيد جاويد إن تأمين محتويات المنزل التي يصل سعرها حتى 100000 درهم يكلف حوالي درهم واحد في اليوم، بحسب صحيفة ذا ناشيونال.

كما اقترح بعض النصائح للسكان لتقليل الأضرار التي تلحق بالممتلكات خلال الطقس العاصف.

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وقال “يمكن أن تتجمع المياه بسهولة حول الممتلكات الخاصة بك بسبب عدم وجود نظام تصريف مناسب وقد تتسرب عبر الأبواب وغيرها من الفتحات. تساعد أكياس الرمل على امتصاص الماء ومن المستحسن دائمًا أن يكون لديك مكان آمين بالقرب من المناطق التي تتجمع فيها المياه إذا كانت الممتلكات الخاصة بك تعاني من سوء التصريف.”

وأضاف جاويد أنه من الضروري أيضًا التحقق من المصارف بشكل متكرر وإزالة أي أوراق أو أوساخ لمنعها من الانسداد. وقال إن الخطر المحتمل الآخر أثناء العاصفة هو سقوط الأشجار.

كما حذر السيد جاويد السكان من القيادة عبر الطرق التي تغمرها المياه وقال: “ليس كل شخص في الإمارات يقود سيارة دفع رباعي، لكن في بعض الأحيان ينسى الناس ذلك ويعتقدون أن سيارتهم قادرة على القيادة عبر طريق غمرته المياه. من الأفضل عدم المخاطرة، ولكن إذا قررت مواجهة التحدي المتمثل في القيادة عبر منطقة غمرتها الفيضانات، فلا تتوقف، وحافظ على زخم الحركة قدر الإمكان، لا تسرع أو تتوقف فجأة لأن المياه قد تجد طريقها إلى سيارتك وتسبب العديد من الأضرار”.

وقال إنه من المهم بالنسبة لسائقي السيارات ألا يعيدوا تشغيل محرك السيارة إذا توقفوا عند القيادة في المياه لأن هذا قد يتسبب في أضرار جسيمة للسيارة “إذا تعطلت سيارتك أو كنت غير قادر على القيادة، فاتصل بمزود خدمة الصيانة للحصول على المساعدة.”