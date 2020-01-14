ضاحي خلفان: الموهوبون جزء من المستقبل

دبي (وام)

أكد معالي الفريق ضاحي خلفان نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات لرعاية الموهوبين، أهمية الاستعداد لمستقبل رعاية الموهوبين تماشياً مع الاستعدادات والاستراتيجيات التي تضعها الدولة للخمسين السنة القادمة، مشيراً إلى أن الموهوبين جزء مهم في أي حراك تجاه المستقبل، وأن لهم أهمية قصوى في أي مجتمع، ومن دونهم لا يمكن تحقيق قفزات نوعية.

جاء ذلك خلال جلسة عصف ذهني عقدتها الجمعية في متحف الاتحاد في دبي، بهدف الخروج بأفكار تخدم الموهوب الإماراتي وتناقش كيفية خلق ثقافة وتحديد استراتيجية ورؤية ورسالة وأهداف موحدة بعام الاستعداد للخمسين لدعم الموهوب الإماراتي.

وقال معاليه «تأتي جلسة العصف الذهني اليوم من أجل الخروج برؤية ورسالة واضحة لرعاية الموهوبين، فتوحيد الجهود والرؤى المستقبلية تحقق الأهداف المنشودة في هذا الجانب، وأن الجهود كلما كانت مشتركة وموحدة وواضحة ضمن استراتيجية محددة تصبح النتائج مثمرة». وناقشت الجلسة الاستعدادات للمراحل القادمة من خطط واستراتيجيات وآليات وجهود تعنى بدعم الموهوب الإماراتي بشكل يتناسب مع التطلعات والرؤى المستقبلية للقيادة الرشيدة.

وتضمنت الجلسة عدداً من المواضيع والمحاور منها «اقتراح إطلاق يوم الموهوب الإماراتي في شهر الابتكار 2020، وتحديد استراتيجية ورؤية ورسالة وأهداف موحدة بعام الاستعداد للخمسين لدعم الموهوب الإماراتي، وآلية دعم الجهود الإماراتية في هذا الجانب وحاضنات الابتكار، وكيفية التنبؤ بالموهوبين».

حضر الجلسة آمنة الضحاك، وكيلة وزارة لقطاع الأنشطة في وزارة التربية والتعليم، وفريدة آل علي، وكيلة وزارة مساعد لشؤون التوطين في وزارة الموارد البشرية والتوطين، وعبدالله علي الفلاسي، مدير دائرة الموارد البشرية، وعيسى البستكي، مدير جامعة دبي، رئيس مجلس علماء الإمارات، والدكتور منصور العور نائب رئيس الجمعية، ومنيرة صفر، أمين السر العام، وأعضاء مجلس إدارة الجمعية، الدكتور سيف الجابري، والدكتور شافع النيادي، والدكتورة مناهل ثابت المستشارة العلمية لجمعية الإمارات لرعاية الموهوبين، والدكتورة ديالا إبراهيم النعيمي، والعميد أحمد المقعودي، مدير مكتب نائب رئيس الشرطة والأمن العام.