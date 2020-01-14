«اللجنة العربية» تصدر توصيات تعزز دور الإعلام الرقمي

دبي (الاتحاد)

اختتمت في دبي، أمس، أعمال الاجتماع الخامس عشر للجنة العربية للإعلام الإلكتروني، والتي أقامتها الأمانة العامة لجامعة الدول العربية من خلال الأمانة الفنية لمجلس وزراء الإعلام العرب، بالتعاون مع نادي دبي للصحافة ومؤسسة وطني الإمارات، بحضور معالي الوزير المفوض فوزي الغويل مدير إدارة الأمانة الفنية لمجلس وزراء الإعلام العرب، وممثلي الدول الأعضاء بالجامعة، وعدد من المنظمات والهيئات الممارسة لمهام إعلامية في منظومة مجلس وزراء الإعلام العرب.

وناقشت الاجتماعات التي عُقدت على مدار يومين بالمقر الجديد لنادي دبي للصحافة آليات تنفيذ القرارات الصادرة عن الدورة العادية (50) لمجلس وزراء الإعلام العرب التي جرت خلال شهر يوليو الماضي، بشأن «اللجنة العربية للإعلام الإلكتروني»، بالإضافة إلى عدد من البنود المتعلقة بقضايا الإعلام الإلكتروني في المنطقة العربية، من بينها مشروع «مدوَّنة سلوك للإعلام الإلكتروني»، أعدتها لجنة من الخبراء والأكاديميين والجمعيات الأهلية الإعلامية بالتعاون مع الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، وذلك في سياق التشاور للتصدي لما ينتج عن الإعلام الرقمي من قضايا تؤثر سلباً على الأمن المجتمعي العربي.

وبهذه المناسبة، أكد معالي الوزير المفوض الدكتور فوزي الغويل، مدير الأمانة الفنية لمجلس وزراء الإعلام العرب بجامعة الدول العربية أن انعقاد اجتماعات الأمانة العامة للجامعة وفي مستهلها اجتماعات اللجنة العربية للإعلام الإلكتروني يأتي تكليلاً لمساعي جامعة الدول العربية الرامية لتعزيز دور الإعلام العربي في القضايا العربية الملحة.

بدوره، أكد ضرار بالهول الفلاسي، المدير التنفيذي لمؤسسة وطني الإمارات أهمية الدور الذي يلعبه الإعلام الإلكتروني في ظل التطور الهائل لتقنية المعلومات، وقال إن هذا الملتقى يحمل بصمة مختلفة، لا تنبع من أهمية العنوان الذي ينعقد تحته، والنقاشات المطروحة من خلاله وحسب في ظل الأهمية الكبيرة للإعلام، وإنما بكونه يأتي أيضاً احتفاءً بفوز دبي عن استحقاق وجدارة بلقب عاصمة الإعلام العربي للعام 2020.

وأكد سالم باليوحة، المدير بالإنابة لنادي دبي للصحافة أن استضافة النادي للمقر الدائم للجنة العربية للإعلام الإلكتروني يفتح المجال لزيادة مساحة إسهامات النادي في دعم التأثير الإيجابي للإعلام الإلكتروني على الصعيد العربي، امتداداً لنهج دبي ودولة الإمارات في ريادة التطوير الإيجابي ومواكبة المستجدات العالمية في مختلف المجالات، ومنها المجال الإعلامي.

وتوصل أعضاء اللجنة العربية للإعلام الإلكتروني وممثلو المنظمات العربية المشاركون في الاجتماعات إلى جملة من التوصيات تضمنت الإشادة بالتجارب الناجحة المقدمة من دولة الإمارات العربية المتحدة في مجال الإعلام الإلكتروني، والدعوة لاعتبارها منهاج عمل للجنة، وتكليف الأمانة الفنية لمجلس وزراء الإعلام العرب بتعميمها على الدول الأعضاء. كما تضمنت التوصيات الموافقة على المقترح المقدم من الهيئة العربية للبث الفضائي حول تشكيل فريق عمل مفتوح العضوية يعنى برصد ودراسة جميع الألعاب الإلكترونية التي تدعو للعنف والإرهاب، وتأثيرها على الأمن المجتمعي العربي.