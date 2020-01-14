جامعة الإمارات تطرح عدداً من مساقاتها عبر منصتها الدولية

العين (وام) أعلنت جامعة الإمارات العربية المتحدة طرح بعض المساقات عبر منصتها الدولية UAEUX والتي تمثل باكورة الشراكة الاستراتيجية بين الجامعة ومؤسسة edX العالمية.. وذلك تزامناً مع بدء الفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي الحالي.

وأكد الدكتور غالب الحضرمي البريكي مدير الجامعة بالإنابة أن إطلاق هذه المساقات يشكل أهمية خاصة وباعتبار أن جامعة الإمارات هي الأولى على مستوى مؤسسات التعليم العالي التي توقع شراكة مع هذه المؤسسة العالمية المرموقة وانسجاماً مع الجهود والتوجهات الحالية للجامعة ضمن مشروع «جامعة المستقبل» والتي تمثل نموذجاً مستقبلياً فريداً من نوعه في تقديم خدماتها التعليمية والذي يبنى على أساس التحول الرقمي، وذلك تماشياً مع توجهات الحكومة الرشيدة واستهدافاً لمتطلبات الأجندة الوطنية في الدولة.

من جهته، أوضح الدكتور حسان سليم عميد الكلية الجامعية أن هذه المجموعة تتضمن ثلاثة مساقات الأول هو «دراسات إماراتية»، وهو متطلب دراسي عام لغالبية طلبة التعليم العالي في الدولة، وذلك لأهميته في تعزيز الانتماء والهوية الوطنية، وتقدير الإنجازات الوطنية ويركز المساق على تعريف المتعلمين بالقيم الاجتماعية الرئيسية للمجتمع الإماراتي وتراثه، وتقديم صورة دقيقة واضحة عن تاريخ الدولة وجغرافيتها، بالإضافة إلى السياسة الداخلية والخارجية التي تنتهجها.

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