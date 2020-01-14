عصابة تمدد التوصيلات الكهربائية نهاراً وتسرقها ليلاً

الشارقة (الاتحاد)

ألقت الفرق الأمنية في شرطة المنطقة الشرقية، بدبا الحصن، القبض على 3 أشخاص آسيويين متهمين بسرقة الأسلاك والتوصيلات الكهربائية خلال ساعات الليل، بعد أن قاموا بتركيبها صباحاً في الأماكن التي يعملون لديها.

وقالت شرطة الشارقة إن يقظة رجال الشرطة، ودقة حسهم الأمني، أدت إلى الكشف عن سلسلة جرائم سرقة مزدوجة ظلت خافية عن أعين المتأثرين بها، والذين لم يتقدم أحد منهم ببلاغ عن تعرضه للسرقة لفترة من الوقت قبل أن تتمكن إحدى دوريات قسم مركز شرطة دبا الحصن الشامل بإدارة شرطة المنطقة الشرقية من توقيف ثلاثة آسيويين مؤخراً، بعد أن ساورتهم الشكوك بشأن تحركات المشتبه بهم أثناء خروجهم من صناعية دبا الحصن، وهي منطقة تحت الإنشاء، بينما كان أحدهم يحمل كيساً كبير الحجم وبه حمل ثقيل، وعند إيقاف المذكورين من قبل رجال الدورية بدت عليهم علامات الارتباك، وبسؤالهم عن وجهتهم تظاهروا بأنهم لا يتحدثون العربية.

وأفاد العقيد علي الكي الحمودي مدير إدارة شرطة المنطقة الشرقية، بأنه وبجلب المشتبه بهم إلى مركز الشرطة، كانت المفاجأة أن المشتبه بهم اعترفوا بأنهم يعملون ببعض الشركات المكلفة بتركيب التمديدات الكهربائية إلى المنشآت التي يسرقونها، حيث يقومون بشراء المعدات والتوصيلات الكهربائية المطلوبة للمنشأة، ومن ثم يقومون بسرقتها وبيعها، وإبلاغ المالك بأنها تعرضت للسرقة من قبل مجهولين كي يقوم بشراء المعدات والتوصيلات المطلوبة مرة أخرى، حيث يعمدون إلى تركيب الأسلاك والتوصيلات الكهربائية صباحاً، ويسرقونها ليلاً، وبناء على اعترافاتهم، فقد تم توقيفهم وإحالتهم إلى النيابة العامة.