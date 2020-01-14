أبوظبي (الاتحاد) ينظم مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، في إطار أنشطته وفعالياته البحثية والعلمية، محاضرته رقم (730) بعنوان «تطور القوات المسلحة الإماراتية وقواتها السابقة: 1965-1980»، التي يقدمها الدكتور أثول ييتس، أستاذ مساعد، قسم كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية، جامعة خليفة، وذلك مساء يوم غد الأربعاء بمقر المركز في أبوظبي.

وتتناول المحاضرة تطور القوات المسلحة في دولة الإمارات وتاريخ قوة دفاع أبوظبي، وقوات الإمارات الأخرى، والقوات المسلحة الإماراتية حتى عام 1980.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر «تطور القوات المسلحة» في محاضرة غداً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.