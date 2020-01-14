حاكم عجمان يستقبل وزير الشؤون الإسلامية السعودي

عجمان (وام)

استقبل صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، أمس، بديوان الحاكم، معالي الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في المملكة العربية السعودية الشقيقة والوفد المرافق الذي يزور البلاد حالياً.

ورحب صاحب السمو حاكم عجمان بالوزير والوفد المرافق له، متمنياً لهم طيب الإقامة في بلدهم الثاني الإمارات.

وجرى خلال اللقاء، استعراض عدد من القضايا الإسلامية، وسبل ترسيخ سمعة الإسلام الطيبة في أوساط الشباب المسلم بعيداً عن المغالاة والتطرف ودور الوعاظ والدعاة المسلمين في هذا الشأن.

حضر اللقاء، الشيخ أحمد بن حميد النعيمي، ممثل صاحب السمو حاكم عجمان للشؤون الإدارية والمالية، ومعالي الشيخ الدكتور ماجد بن سعيد النعيمي، رئيس ديوان الحاكم، واللواء الشيخ سلطان بن عبدالله النعيمي، قائد عام شرطة عجمان، والدكتور محمد مطر الكعبي، رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، وحمد راشد النعيمي، مدير ديوان الحاكم، وعبدالله أمين الشرفاء، المستشار بديوان الحاكم، وحمد بن غليطه الغفلي، السكرتير الخاص لصاحب السمو حاكم عجمان، وعبيد الزعابي، مدير مكتب الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف في عجمان.

كما حضر اللقاء من الجانب السعودي، الدكتور محمد بن سعيد، وكيل المساجد، والدكتور محمد العريفي، وكيل الشؤون الإسلامية، والدكتور عبدان العبدان، مستشار معالي الوزير.