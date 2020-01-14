الشارقة (الاتحاد) استضاف المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة بمقره أمس، ورشة تعريفية لجائزة الأميرة صيتة بنت عبدالعزيز للتميز في العمل الاجتماعي في إطار رؤيته لدعم برامج العمل الاجتماعي وتشجيع دور الجائزة وتقديمها لمجتمع الإمارات.

حضر فعاليات الورشة، علي ميحد السويدي، رئيس المجلس الاستشاري، وأحمد سعيد الجروان، الأمين العام للمجلس الاستشاري، وعدد من أعضاء وعضوات المجلس، بجانب حضور ممثلين عن كافة دوائر وهيئات حكومة الشارقة والمعنيين بالشأن الاجتماعي والجمعيات الخيرية وإدارات وأقسام المسؤولية الاجتماعية.

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