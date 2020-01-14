هزاع بن زايد: استثمار الإمارات في الطاقة النظيفة رهان المستقبل

أبوظبي (الاتحاد) قال سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، في تغريدة على حساب سموه الشخصي بموقع «تويتر»، «القمة العالمية لطاقة المستقبل في أبوظبي برعاية وحضور صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وبمشاركة قادة وصناع القرار وخبراء دوليين، تؤكد بما تطرحه من محاور ونقاشات، أن استثمار الإمارات في الطاقة النظيفة والبديلة، هو رهان على مستقبل أفضل للبيئة، واستخدام أمثل للموارد لجميع المجتمعات».

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