محمد بن راشد والحكام والشيوخ يعزون في وفاة قابوس بن سعيد



مسقط (وام)

قدّم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، يرافقه صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، وصاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، وصاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، واجب العزاء إلى جلالة السلطان هيثم بن طارق آل سعيد سلطان عمان الشقيقة في وفاة المغفور له السلطان قابوس بن سعيد، طيب الله ثراه.

وكان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم قد وصل إلى مسقط عصر أمس، على رأس وفد رفيع ضم سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، ومعالي صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي، وعدداً من الشيوخ والمسؤولين والمرافقين، وذلك لتقديم واجب العزاء في الفقيد.

وأعرب سموه لجلالة السلطان هيثم بن طارق عن صادق تعازيه ومواساته لآل سعيد الكرام في مصابهم الجلل، راجياً الله تبارك وتعالى أن يتغمد الراحل الكبير بواسع رحمته ومغفرته، وأن يسكنه فسيح جناته.

وتمنى سموه لسلطنة عمان وشعبها الشقيق دوام التقدم والرخاء والاستقرار في ظل قيادة جلالة السلطان هيثم بن طارق الحكيمة، سائلاً الله تعالى أن يوفق جلالته لما فيه خدمة بلاده وشعبه.

حاكم عجمان يهنئ هيثم بن طارق

بعث صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، برقية تهنئة إلى أخيه صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق آل سعيد، بمناسبة توليه مقاليد الحكم سلطاناً لسلطنة عُمان الشقيقة. وأعرب سموه عن تمنياته لصاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق بدوام التوفيق والسداد في مواصلة المسيرة المباركة للمغفور له السلطان الراحل قابوس بن سعيد وللشعب العُماني الشقيق دوام الرخاء والازدهار، في ظل القيادة الرشيدة للسلطان هيثم بن طارق آل سعيد. كما بعث سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، وسمو الشيخ ناصر بن راشد النعيمي نائب حاكم عجمان، برقيتي تهنئة مماثلتين لجلالة السلطان هيثم بن طارق آل سعيد.