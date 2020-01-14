محمد بن زايد: علاقات الإمارات واليابان تستند إلى مسيرة تاريخية وممتدة من الثقة والتعاون

أبوظبي (وام)

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أمس، معالي شينزو آبي، رئيس وزراء اليابان الصديقة الذي يقوم بزيارة رسمية للدولة. وقال سموه عبر «تويتر»: «أرحب برئيس وزراء اليابان في أبوظبي.. علاقات الإمارات واليابان تستند الى مسيرة تاريخية وممتدة من الثقة والتعاون والاحترام والمصالح المتبادلة.. حرصنا مشترك على تعزيز ذلك الإرث لما فيه خير شعبينا الصديقين وصالحهما».

وجرت لضيف البلاد، لدى وصوله قصر الوطن في أبوظبي، مراسم استقبال رسمية، حيث اصطحب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان الضيف إلى منصة الشرف وعزف السلام الوطني لليابان، فيما أطلقت المدفعية 21 طلقة، ترحيباً بزيارة رئيس الوزراء الياباني، واصطفت ثلة من حرس الشرف تحية لمعالي شينزو آبي.

وصافح معالي رئيس وزراء اليابان كبار مستقبليه من سمو الشيوخ والوزراء والمسؤولين الذين رحبوا بزيارته للدولة، فيما صافح صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، الوزراء وكبار المسؤولين المرافقين لرئيس الوزراء الضيف.

كما كان في الاستقبال مجموعة من الأطفال، ملوحين بأعلام البلدين، ابتهاجاً بزيارة الضيف. وكان في استقبال معالي رئيس وزراء اليابان، الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، وسمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان عضو المجلس التنفيذي، وسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، وسمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان عضو المجلس التنفيذي رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي، وسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي. ويرافق الضيف وفد يضم كلاً من ناوكي أوكادا نائب رئيس ديوان مجلس الوزراء، ومينورو كيهارا المستشار الخاص لرئيس الوزراء، وشيغيرو كيتامورا أمين عام مكتب الأمن القومي، وتاكايا إيماي مستشار خاص أمين عام لرئيس الوزراء، وهيروشي سوزوكي أمين عام لرئيس الوزراء، وأكيهيكو ناكاجيما سفير اليابان لدى الدولة، وتاكيو موري نائب وزير الشؤون الخارجية، وتاكسو هيكو تاكاهاشي مدير عام مكتب الشرق الأوسط وأفريقيا في وزارة شؤون الخارجية، وماكوتو أوساوا نائب وزير للشؤون الدولية في وزارة الزراعة وإدارة الغابات، وياسونوري نيشيدا نائب وزير للشؤون الخارجية في وزارة الدفاع، وناوكي فوجي نائب وزير لشؤون النقل والسياحة والشؤون الدولية في وزارة البنية التحتية والنقل والسياحة، وشيكيهيرو تاناكا نائب وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة.