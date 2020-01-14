سلطان بن خليفة يعزي سلطان عُمان

مسقط (وام) قدم سمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان، مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، أمس، واجب العزاء إلى جلالة السلطان هيثم بن طارق آل سعيد، سلطان عُمان الشقيقة، في وفاة المغفور له السلطان قابوس بن سعيد، طيب الله ثراه. وأعرب سموه لجلالة سلطان عُمان عن خالص مواساته للعائلة المالكة الكريمة والشعب العُماني الشقيق، داعياً المولى عز وجل أن يتغمد فقيد السلطنة والأمتين العربية والإسلامية بواسع رحمته وغفرانه، وأن يسكنه فسيح جنانه، وأن يلهم أهله وشعبه الصبر والسلوان.

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