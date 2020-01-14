4243 بلاغاً تلقتها «كهرباء الشارقة»

الشارقة (الاتحاد)

استقبل مركز الاتصال التابع لهيئة كهرباء ومياه الشارقة خلال الأيام الثلاثة الماضية منذ بداية سقوط الأمطار 4243 بلاغاً، أكثر من 85% منها نتيجة عطل في التوصيلات الداخلية للمنازل بسبب عدم الصيانة الدورية، وعدم التأكد من سلامة أنظمة الصرف في المباني السكنية والصناعية والتجارية، وعدم التأكد من تأمين توصيلات الكهرباء وسلامتها.

وأكد الدكتور المهندس راشد الليم رئيس هيئة كهرباء ومياه الشارقة، أن «الهيئة» استعدت مبكراً لاستقبال موسم الأمطار ووفرت خدمات متميزة من خلال فرق فنية متخصصة ومدربة لمساعدة سكان إمارة الشارقة في مراجعة وصيانة التمديدات الكهربائية وإجراء التسليكات وتصريفات المياه التي تتسبب في أخطار للسكان.

وقال إن «الهيئة» عملت على تحقيق انسيابية المياه وعدم تجمعها خاصة في المناطق المنخفضة، وذلك حفاظاً على راحة وسلامة أفراد المجتمع وتقدم «الهيئة» لسكان إمارة الشارقة خدمات مجانية طوال العام لمساعدتهم في التأكد من سلامة أنظمة الصرف واتخاذ الإجراءات الوقائية وتأمين التوصيلات الكهربائية، مؤكداً توفير عدد من وسائل التواصل لطلب الدعم والمساندة وتقديم الملاحظات من خلال الاتصال بمركز الاتصال 991 أو الموقع الإلكتروني للهيئة عبر خدمة تواصل مع رئيس الهيئة وعبر خدمة الـ«واتس أب» على الرقم 800-sewa. بدوره، أكد شريف الأحمد مدير مركز الاتصال، أن كوادر المركز وفرق الفنيين تعمل على مدار 24 ساعة، وتتابع إصلاح أي أعطال تحدث أثناء الظواهر الجوية الطارئة، موضحاً أن الكادر الفني العامل بـ«الهيئة» على دراية ومهارة كبيرة بالتعامل مع الأعطال التي تحدث أثناء الظواهر الجوية الطارئة.