«السلامة الغذائية» توعي المزارعين بالتعامل مع تقلبات الطقس

إبراهيم سليم (أبوظبي)

أهابت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية بكافة مزارعي الدولة اتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة للتعامل مع العواصف والرياح والأجواء الممطرة طيلة فترة الشتاء، حيث ينبغي التأكد من سلامة أدوات ووسائل تصريف المياه في المزرعة لضمان تصريف مياه الأمطار بشكل جيد وعدم غمرها للمزروعات مما يهدد سلامة المحصول، مع التأكد من سلامة التمديدات الكهربائية بوساطة فني متخصص لضمان عدم حصول تماس كهربائي أو انقطاع في التيار نتيجة الرياح أو الأمطار.

وأوصت «الهيئة» المزارعين في الأجواء العاصفة بضرورة التأكد من عدم ترك الأدوات المتحركة والمعدات في مهب الرياح لضمان عدم تطايرها وإلحاق الأذى بالمزروعات أو البيوت المحمية، كما يجب التأكد من عدم وجود أغصان مكسورة في أشجار المزرعة حتى لا تتطاير بفعل الرياح الشديدة وتلحق الضرر بالمزرعة، كما تنصح «الهيئة» بتجنب عمليات الصيانة أو البناء داخل المزرعة خلال الأجواء العاصفة حفاظاً على سلامة العمال.

وأعدت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية قائمة بالنصائح لتوعية أصحاب البيوت المحمية بها، حيث تنصح بتشغيل المراوح لتقليل الضغط داخل البيوت المحمية وتشغيل المياه على ألواح التبريد لتقليل دخول الأتربة للبيت المحمي، مع التأكد من سلامة الهيكل الحديدي والغطاء البلاستيكي وعدم تعرضه للتلف.

وبالنسبة للثروة الحيوانية، نصحت «الهيئة» بضرورة إبقاء المواشي في حظائرها خلال التقلبات الجوية، وعدم تركها في الأماكن المفتوحة حتى لا تكون عرضة لتيارات الهواء والأمطار، مع ضرورة توفير المياه اللازمة لشرب المواشي حتى لا تضطر لشرب مياه الأمطار المتجمعة في العزبة، مع ضرورة مراقبة الصحة العامة لحيوانات العزبة، وفي حال الشك في إصابتها بأي أعراض يجب مراجعة الطبيب البيطري لفحصها وإعطائها العلاج المناسب.