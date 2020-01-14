ردم 20 حفرة في شوارع أم القيوين

سعيد أحمد (أم القيوين) واصلت دائرة بلدية أم القيوين، بالتنسيق مع الجهات المختصة، أعمال صيانة وإصلاح الأضرار الناتجة عن هطول الأمطار الغزيرة التي شهدتها الدولة خلال الأيام الماضية.

وقال غانم علي سعيد، مدير قطاع النقليات والخدمات العامة بالبلدية، إن فريق العمل رصد أكثر من 20 حفرة على جانبي الشوارع الداخلية والخارجية في مناطق مختلفة بالإمارة تكونت بسبب الأمطار، وتم ردمها وتسويتها، حفاظاً على سلامة مستخدمي الطرق.

وأكد أن البلدية خصصت 10 صهاريج و14 مضخة لسحب تجمعات مياه الأمطار، ووزعت العمال والآليات على جميع المناطق والشوارع لتنظيف فتحات صرف المياه، وإزالة المخلفات والأشجار التي سقطت بسبب الحالة الجوية، مشيراً إلى أن البلدية استجابت لبلاغات الجمهور في اليوم نفسه.

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