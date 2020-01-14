37 مليون متر مكعب حجزتها السدود في 3 أيام

السيد حسن (الفجيرة)

قالت وزارة الطاقة والصناعة: «إن معدلات هطول الأمطار والكميات المسجلة تعد الأعلى منذ عام 2002»، معلنةً أن السدود الخاضعة لمنطقة الاختصاص حجزت خلال الأيام الثلاثة الماضية 36.816.255 متراً مكعباً من مياه الأمطار، بحسب الدكتور مطر النيادي، وكيل وزارة الطاقة والصناعة بالدولة.

وقال الدكتور النيادي: «بلغت كميات مياه الأمطار التي حجزتها بحيرات السدود بالدولة 36.816.255 متراً مكعباً، وسجلت في سدود المنطقة الشمالية بإمارة رأس الخيمة 23.335.411 متراً مكعباً، وتعد الأعلى في رأس الخيمة منذ سنوات طويلة، كما سجلت السدود في المنطقة الشرقية وتضم إمارة الفجيرة وخورفكان وكلباء ودبا 7.283.817 متراً مكعباً، أما سدود المنطقة الوسطى وتضم مليحة والمدام والذيد والمنيعي وشوكة ووادي الحلو والمناطق المتاخمة لها، فحجزت 6.197.027 متراً مكعباً».

ولفت إلى أن سد وادي البيح يعد الأول من حيث حجزه أكبر كمية مياه خلال الأيام الثلاثة الماضية من هطول الأمطار، بواقع 20 مليون متر مكعب من مياه الأمطار، كما فاضت مياه الأمطار في 23 سداً في المناطق الشمالية والشرقية والوسطى، أهمها سد السيجي في إمارة الفجيرة.

إلى ذلك، سجلت منطقة خطم الشكلة الأعلى من حيث منسوب مياه الأمطار التي هطلت خلال الأيام القليلة الماضية بمقدار 193 ملم، وجاء ميناء صقر في رأس الخيمة بمقدار 187.7 ملم، ومنطقة دمثة بمقدار 181.2 ملم، ومنطقة مزيد بواقع 178.2 ملم، وفلج المعلا بإجمالي 158.4 ملم.