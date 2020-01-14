صيانة الطرق المتضررة في رأس الخيمة

محمد صلاح (رأس الخيمة)

بدأت دائرة الخدمات العامة في رأس الخيمة صيانة الطرق المتضررة من الأمطار، واستمرت في عمليات سحب المياه من الشوارع والمناطق المنخفضة، وساعد تواصل العمل من فرق الطوارئ في فتح جميع الطرق التي تأثرت بالأمطار، وسجل جبل جيس أمس الأول 0.9 درجة مئوية، وساهم انخفاض درجات الحرارة في تكون الثلوج أعلى الجبل.

وقال المهندس عيسى الشامسي، نائب مدير عام الدائرة رئيس لجنة الطوارئ التابعة للدائرة: إن مؤسسة الأشغال بدأت في صيانة الطرق التي تأثرت بالأمطار عقب توقفها مباشرة، كما استمرت عمليات سحب المياه من الشوارع والمناطق المنخفضة.

وأضاف: ستواصل الدائرة خلال الفترة المقبلة تنظيف مجاري الأودية الجبلية من الأحجار والأشجار التي جلبتها المياه الغزيرة التي شهدتها المناطق الجبلية.

واستأنف صيادون في الإمارة أمس حركة الصيد، بعد توقفها خلال الأيام الماضية بسبب الرياح الشديدة التي كانت مصاحبة للمنخفض الجوي التي أدت بدورها لارتفاع موج البحر، ما أثر في حركة الصيد بصفة عامة.

كما استمرت وزارة الطاقة والصناعية في فتح بوابات سد وادي البيح ضمن الإجراءات الاحترازية التي تقوم بها الوزارة لتخفيف حجم المياه من بحيرة السد. من ناحيتهم، طالب عدد من الأهالي بتنفيذ عدد من الحفر العميقة في وادي البيح لاستيعاب كميات كبيرة من المياه، وإبقاء منسوب السد عند معدلات أقل من معدلاته الحالية. وقال عبد الله الحبسي من أهلي الوادي: إن الحفرة الكبيرة الموجودة في بحيرة سد وادي البيح استوعبت كميات كبيرة من المياه التي عطلت على الوادي، وإيجاد عدد من الحفر في الوادي من شأنه خفض منسوب المياه خاصة قرب السد الذي يؤثر بدوره على قطع الطرق المتجهة لجبل جيس.