المسار الذكي لمسافري «دبي» مارس المقبل

تحرير الأمير (دبي)

كشف اللواء محمد أحمد المري مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، عن البدء بتطبيق مشروع «بطاقة صعود الطائرة للنزلاء» خلال الربع الأول من العام الجاري بغية إنجاز إجراءات السفر للنزلاء المخالفين لقانون الدخول والإقامة بطريقة حديثة وذكية، كما كشف عن البدء باستخدام المسار الذكي للمسافرين مارس المقبل من خلال بصمة الوجه والعين فقط ومن دون أي وثائق أو تدخل بشري.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده اللواء محمد أحمد المري، أمس، في مقر الإدارة بمنطقة الجافلية بدبي للإعلان عن أبرز منجزات «إقامة دبي» خلال العام الماضي، حيث سجلت إحصاءات المسافرين عبر جميع المنافذ البرية والبحرية والجوية 55 مليون مسافر خلال العام الماضي، وتصدرت «الجوية» بواقع 50 مليوناً و483 ألفاً و195 مسافراً جواً، فيما بلغ مجموع المسافرين عبر المنافذ البحرية خلال الفترة المذكورة 856 ألفاً و214 أما عدد المسافرين عبر المنافذ البرية فبلغ 3 ملايين و651 ألفاً و591.

وأوضحت البيانات التي استعرضها المري عبر مقطع فيديو إحصاءات قطاع أذونات الدخول والإقامة، إذ بلغ حجم قطاع أذونات الدخول والإقامة 16 مليوناً و575 ألفاً و844 من بينها

13 مليوناً و897 ألفاً و133 معاملة أذونات الدخول و2 مليون و678 إقامة جديدة، فيما بلغ عدد التأشيرات السياحية الصادرة خلال العام الماضي 4 ملايين و602 ألف و514.

وفيما يخص مراكز «آمر» الـ«69» والموزعة على جميع مناطق إماره دبي، فسجل عدد المعاملات 2 مليون و244 ألفاً و615 بنسبة زيادة في عدد المعاملات تقدر بـ 23% و6 بالعشرة، أما عدد الموظفين فتضاعف ليصل إلى 1154 موظفاً بنسبة زيادة تقدر بـ 22.7%.

وحول مشروع البوابة الذكية التي دشنتها إقامة دبي، أكد المري أن عدد البوابات الذكية بلغ 126 بوابة ذكية في مطارات دبي استخدمها 27 ألف مسافر وقادم إلى دبي في يوم واحد فقط، مضيفاً: ونستهدف الوصول إلى 50 ألف مستخدم يومياً.

وأظهرت الأرقام أن إجمالي مستخدمي البوابات في جميع مطارات دبي خلال العام المنصرم بلغ 12 مليوناً و153 ألفاً و607، وبشأن الإقامة الذهبية التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، فقد حصل ألف و272 مستثمراً عليها وألفان و169 أسرة مستثمرين، بإجمالي يقدر بـ 3 الآف و441، و6 إقامات للمديرين التنفيذيين وثلاثة رياضيين، أما إقامات المبدعين وأهل الفن فتم منح إقامة واحدة، موضحاً زيادة عدد إقامات المستثمرين، كونها الفئة الأكبر وأولى الفئات التي تم منحها الإقامة الذهبية.

وسجلت البيانات أيضاً إنجازات الإدارة فيما يخص الاستشارات القانونية عبر التطبيق الذكي، حيث بلغت 25 ألفاً و813 استشارة قانونية، استفاد منها المتعاملون. كما حصلت الإقامة على 26 جائزة، من بينها 11 على المستوى المحلي و9 على المستوى العالمي وواحدة على المستوى الإقليمي.

وأفاد المري بأن الإدارة أطلقت خلال العام الماضي حزمة مشاريع، تمثلت في 90 «كاونتراً» مستحدثاً والتي تعمل على توفير أعلى معايير الجودة والسلامة الأمنية في إنهاء إجراءات المسافرين، وتقليص انتظارهم والتسجيل التلقائي بإجراء فحص بصمة العين بوساطة كاميرات ذكية متقدمة، بحيث لا يضطر المسافر بعدها للخضوع مجدداً للفحص، إذ إن النظام يسجل بيانات المسافر ويخزنها.

ومن المبادرات أيضاً، مبادرة تسهيل إجراءات ذوي المتوفى، حيث يتم إلغاء الإقامة منذ لحظة إعلان الوفاة ومبادرة تسهيل إجراءات الزواج عبر تقديم طلب إلكتروني لتحديث وإصدار خلاصة القيد ودمج الفحص الطبي للإقامة مع فحص الزواج إلكترونياً ونقل الكفالة إلكترونياً.