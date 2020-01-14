بلدية الشارقة تتفقد مواقف سيارات الرحلات في أبوشغارة

الشارقة (الاتحاد) نظمت بلدية مدينة الشارقة زيارة تفقدية للمواقف المخصصة لسيارات الرحلات المتنقلة في منطقة أبو شغارة وقفت خلالها على جميع التفاصيل المتعلقة بتوفير أرقى وأفضل الخدمات للمتعاملين، والاستعداد لاستقبال هذه المركبات، ضمن خطط البلدية واستراتيجيتها في الحفاظ على المظهر الجمالي للإمارة.

وأكد ثابت سالم الطريفي، مدير عام بلدية مدينة الشارقة أن البلدية تولي المظهر الجمالي للإمارة الباسمة اهتماماً كبيراً اتساقاً مع رؤى وتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بتوفير البيئة المثالية للقاطنين والزوار، والتي تتميز بها إمارة الشارقة حيث الأجواء العائلية الجميلة التي تُسعد كل من يقطن فيها.

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