الامارات | شرطة دبي تنقذ مواطنة وآسيوياً من الغرق

شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة دبي تنقذ مواطنة وآسيوياً من الغرق والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أنقذت دوريات مركز شرطة الراشدية في شرطة دبي حياة مواطنة ورجل آسيوي تعرضت مركبة كل منهما للغرق في حادثين منفصلين، الأول داخل نفق فيستيفال سيتي، والثاني في مدينة دبي العالمية، وذلك بعد تجمع المياه إثر الأمطار الغزيرة التي شهدتها الدولة أخيراً.

وقال مدير مركز شرطة الراشدية، العميد سعيد حمد محمد بن سليمان آل مالك، إن غرفة القيادة والسيطرة في شرطة دبي تلقت بلاغاً في الرابعة صباح السبت الماضي يفيد بوجود امرأة تعرضت مركبتها للغرق داخل نفق فيستيفال سيتي نتيجة تجمع مياه الأمطار، وعلى الفور انتقلت دوريات الاختصاص إلى المكان، حيث كانت المرأة عالقة داخل مركبة غارقة، وفي حالة هلع شديد، وحاول رجال الشرطة فتح الأبواب دون جدوى، فاتجهوا إلى إنقاذها عبر إخراجها من النافذة، ونقلها إلى سطح المركبة.

وأضاف «نظراً لاستمرار هطول الأمطار بغزارة وارتفاع منسوب المياه في النفق بسرعة، بقي رجال الشرطة مع المرأة المواطنة إلى حين وصول الفرق المساندة، وإنقاذها وإخراجها من النفق»، لافتاً إلى أن رجال الشرطة لم يتوانوا عن أداء واجبهم، ومبادرتهم بالنزول فوراً إلى النفق وتقديم المساعدة بالسرعة التي يتطلبها التعامل مع تلك الحالات التي يفصل بينها وبين الموت لحظاتٌ قليلة.

وأشار آل مالك إلى أنه خلال عملية تمشيط دورية الاختصاص في مدينة دبي العالمية، شاهدت مركبة عالقة في مياه الأمطار وداخلها رجل آسيوي غير قادر على الخروج، وعلى الفور قام رجال الشرطة بمساعدة الرجل وإخراجه من النافذة.

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وذكر أن سرعة استجابة الدورية وحرفية رجال الشرطة في التعامل مع الحادثين، أسهمتا في إنقاذ المرأة المواطنة والرجل الآسيوي، مؤكداً أن شرطة دبي جاهزة دائماً للتعامل مع الحالات الطارئة على مدار 24 ساعة والاستجابة لها في أقل وقت ممكن.

ودعا الجمهور إلى الاتصال بغرفة العمليات في شرطة دبي على الرقم 999 في حال وقوع حالات طارئة، وأن يتم وصف المكان بدقة ووضوح من أجل الاستجابة السريعة للبلاغ، لما لذلك من أهمية بالغة في مساعدة المحتاجين.

وطالب السائقين بتوخي الحيطة والحذر أثناء تقلبات الأحوال الجوية، ومحاولة تجنب الأماكن التي يوجد بها تجمعات مياه لتجنب تعطل المركبة، وتالياً ارتفاع منسوب مياه الأمطار وتعرضهم للخطر، مؤكداً أهمية الالتزام بالإرشادات والتعليمات كافة من قبل الجهات المختصة، حفاظاً على حياتهم وتجنب تعرضهم للخطر.

بر الأمان

تقدمت المواطنة بالشكر إلى فرق مركز شرطة الراشدية وغرفة العمليات على سرعة استجابتهم والعمل على إنقاذ حياتها في وقت قياسي، بعد أن كانت تحاول النجاة بحياتها، معبرة عن سعادتها بتواجدهم إلى جانبها وحرصهم الشديد على حياتها ونقلها إلى بر الأمان، كما أعرب الرجل الآسيوي بدوره عن شكره وتقديره لرجال الشرطة على إنقاذ حياته.