الامارات | «الأرصاد»: الأمطار تعود بعد ظهر اليوم.. و«الثلوج» تغطّي قمم الجبال ليلاً

شكرا لقرائتكم خبر عن «الأرصاد»: الأمطار تعود بعد ظهر اليوم.. و«الثلوج» تغطّي قمم الجبال ليلاً والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توقّع المركز الوطني للأرصاد، أن يكون طقس اليوم، غائماً جزئياً إلى غائم، مع عودة فرص سقوط الأمطار بعد الظهر والمساء، خصوصاً على الجزر وبعض المناطق الساحلية والشمالية والشرقية، منوهاً باحتمال سقوط أمطار متجمدة (ثلوج) على قمم الجبال آخر الليل وحتى صباح غد.

وأفاد المركز بأن الرياح ستكون جنوبية غربية إلى شمالية غربية، معتدلة إلى نشطة السرعة، تراوح سرعتها من 20 إلى 30 كم/‏‏‏س، تصل إلى 55 كم/‏‏‏س على البحر الذي يكون متوسطاً يصبح مضطرب الموج من بعد الظهر في الخليج العربي، ويكون متوسطاً إلى مضطرب الموج في بحر عمان.

ووفقاً للمركز تتعرض الدولة لامتداد منخفض جوي سطحي شرقاً وشمالاً، وامتداد مرتفع جوي سطحي غرباً، يصاحبه امتداد مرتفع جوي في طبقات الجو العليا.

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وأشار إلى أن الطقس غداً سيظل غائماً إلى غائم جزئياً، مع استمرار فرص سقوط الأمطار نهاراً، خصوصاً على الجزر وبعض المناطق الساحلية والشمالية والشرقية، فيما تصبح الرياح شرقية إلى شمالية شرقية، تتحول إلى شمالية غربية على البحر غرباً، تكون معتدلة إلى نشطة السرعة، وتراوح سرعتها من 20 إلى 30 كم/‏‏‏س، تصل إلى 55 كم/‏‏‏س على البحر الذي يكون مضطرب الموج خصوصاً شمالاً، يصبح متوسط الموج ليلاً في الخليج العربي، فيما يبقى مضطرب الموج في بحر عمان.

وذكر المركز أن طقس الخميس سيصبح صحواً إلى غائم جزئياً بوجه عام، على أن تزداد الرطوبة النسبية آخر الليل حتى صباح الجمعة، فيما تكون الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة، وتراوح سرعتها من 20 إلى 28 كم/‏‏‏س، تصل إلى 38 كم/‏‏‏س على البحر الذي يصبح متوسط الموج في الخليج العربي، ويضطرب ويصبح متوسط الموج في بحر عمان.

وفي ما يتعلق بأحوال الجو آخر الأسبوع، توقع المركز أن يظل الطقس صحواً إلى غائم جزئياً بوجه عام يوم الجمعة، مع استمرار تزايد الرطوبة النسبية آخر الليل حتى صباح السبت، لافتاً إلى احتمال تشكّل الضباب غرباً.

وأكد أن الرياح ستكون جنوبية شرقية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة أحياناً، تراوح سرعتها من 20 إلى 26 كم/‏‏‏س، تصل إلى 38 كم/‏‏‏س على البحر الذي يكون متوسط الموج في الخليج العربي ومتوسط الموج يضطرب أحياناً في بحر عمان.

