محمد بن زايد يلتقي رؤساء أرمينيا ورواندا وسيشل وجزر فيجي

التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، اليوم الاثنين، عدداً من رؤساء الدول المشاركين في فعاليات "أسبوع أبوظبي للاستدامة 2020".

فقد التقى سموه - كلاً على حده - فخامة أرمين ساركيسيان رئيس جمهورية أرمينيا الصديقة وفخامة الرئيس بول كاغامي رئيس جمهورية رواندا الصديقة وفخامة الرئيس داني فور رئيس جمهورية سيشل الصديقة وفخامة جيوجي كونوسي كونروت رئيس جمهورية جزر فيجي الصديقة.

وتناولت اللقاءات.. العلاقات الثنائية وسبل دعمها وتطويرها ودفعها إلى الأمام في المجالات كافة إضافة إلى القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.

كما تطرق سموه والضيوف إلى عدد من الموضوعات المطروحة على جدول أعمال "أسبوع أبوظبي للاستدامة" الذي انطلق اليوم وأهميتها في تعزيز العمل من أجل استدامة التنمية في العالم.

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